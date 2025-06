Era disidratato, aveva gravi ferite al collo e ustioni alle zampe, causate probabilmente dalla lunga esposizione all’asfalto rovente. Eppure, la scorsa domenica, giorno tra i più caldi dall’inizio dell’estate, il suo proprietario lo portava a spasso a Venaria Reale, in provincia di Torino. A denunciare l’episodio è l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

Il cane è stato soccorso da un’equipe del 118, in transito nella zona dove il cane passeggiava. Il labrador è stato reidratato e coperto con una coperta termica per evitare ulteriori danni da calore. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e poi gli operatori dell’associazione. L’animale è stato quindi sequestrato e ora si trova in un luogo sicuro, sotto le cure dei volontari.