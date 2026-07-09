“Aiuto, papà sta soffocando la mamma”. Quella telefonata al 112 con la voce spezzata di un bambino, partita da un appartamento di Ladispoli, ha interrotto un incubo fatto di violenze fisiche e psicologiche che andava avanti da mesi, consumato nel silenzio delle mura domestiche e sotto gli occhi terrorizzati di quattro figli minorenni. Grazie all’intervento del piccolo, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. L’episodio risale al 28 giugno. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe svegliato la compagna nel cuore della notte, picchiandola e tentando di soffocarla stringendole il collo con le mani davanti ai figli.

La chiamata al 112 e l’arresto

Uno dei bambini ha composto il numero d’emergenza, spiegando cosa stava succedendo e facendo intervenire le forze dell’ordine. La segnalazione è stata girata subito alle pattuglie e poco dopo i poliziotti hanno raggiunto l’appartamento. Gli agenti hanno trovato la donna in lacrime, sdraiata sul letto e circondata dai figli. La donna, subito ricoverata, avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. L’uomo, invece, ancora in evidente stato di alterazione a causa dell’assunzione di alcol, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza alla polizia. Come riferito dalle autorità, è gravemente indiziato “dei reati di tentato omicidio, maltrattamenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale”.