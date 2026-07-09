L’Italia ha espulso due addetti militari che operavano nell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia. A comunicarlo, con un post sui social, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha spiegato come i due siano stati individuati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma come “responsabili delle attività di spionaggio”.

Nel post, Tajani ha riferito: “Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dall’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma. Il Segretario Generale della Farnesina ha appena informato l’Ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov dovranno lasciare Roma entro 3 giorni. Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Una grave e inaccettabile ingerenza per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale”.