Un turista straniero è rimasto incastrato con la propria roulotte mentre cercava di attraversare un sottopasso seguendo le indicazioni del navigatore. Il passaggio, che collega Via Cumano con Via di Montebello a Trieste, si è rivelato troppo stretto per il rimorchio trainato dall’auto, impedendone il normale transito. Resosi conto della situazione, il conducente ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per riuscire a liberare il mezzo senza causare ulteriori danni.

Il recupero effettuato dai soccorritori

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno messo in atto le operazioni di recupero della roulotte. Per ridurre l’ingombro del rimorchio hanno prima provveduto a sgonfiare le gomme, poi hanno utilizzato un argano manuale a fune passante ancorato all’autopompa per trascinare lentamente il mezzo fuori dal sottopasso. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte: l’unico danno registrato è stato un lieve problema al pannello solare installato sulla piccola roulotte.