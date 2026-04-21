Il sondaggio SWG del 20 aprile 2026 per il Tg La7 delinea uno scenario politico caratterizzato da una sostanziale stabilità, con variazioni minime tra le principali forze. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,3%, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito Democratico arretra lievemente dello 0,3%, attestandosi al 21,6%, mentre il Movimento 5 Stelle registra un piccolo progresso, salendo al 12,4% (+0,2%).

Nel centrodestra si osservano lievi incrementi per Forza Italia, al 7,8%, e per la Lega, al 6,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra prosegue la sua crescita graduale raggiungendo il 6,7%. Tra le forze minori si registra un quadro più debole: Futuro Nazionale è al 3,4% e Azione al 3,3%, entrambe in lieve flessione, Italia Viva resta stabile al 2,4%, +Europa scende all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%, mentre le altre liste complessivamente raccolgono il 4%.