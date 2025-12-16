Prima hanno preso d’assalto una villa, poi, dopo essere stati messi in fuga dai proprietari che li hanno scoperti, hanno deciso di tornare per rubare di nuovo dai vicini. L’episodio è accaduto a Desenzano del Garda (Brescia) sabato 13 dicembre 2025. L’irruzione nella prima casa è avvenuta nelle prime ore della sera, quando la zona era ancora parzialmente illuminata dalle luci delle abitazioni. I proprietari erano presenti nella villa e si sono accorti della presenza dei malviventi, riuscendo a metterli in fuga, pur senza un contatto diretto. Il pericolo sembrava scampato, ma così non era, almeno per i vicini delle prime vittime.

Il nuovo colpo dei ladri

Preoccupati per la propria incolumità, i residenti hanno dato l’allarme chiamando il numero di emergenza e raccontando nei dettagli quanto accaduto, facendo presente anche la rapidità con cui i malviventi si erano dati alla fuga dopo aver capito di essere stati scoperti. Qui però arriva il colpo di scena: dopo alcune ore, gli stessi ladri sono tornati nella zona, evidentemente incuranti del rischio di incrociare i controlli delle forze dell’ordine. Il colpo è riuscito in questo secondo caso, perché hanno svaligiato l’abitazione. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, anche servendosi delle telecamere di sicurezza.