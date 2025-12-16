Ladri scatenati, rubano in una villa, ma vengono scoperti dai proprietari. Poi tornano per derubare i vicini
Prima hanno preso d’assalto una villa, poi, dopo essere stati messi in fuga dai proprietari che li hanno scoperti, hanno deciso di tornare per rubare di nuovo dai vicini. L’episodio è accaduto a Desenzano del Garda (Brescia) sabato 13 dicembre 2025. L’irruzione nella prima casa è avvenuta nelle prime ore della sera, quando la zona era ancora parzialmente illuminata dalle luci delle abitazioni. I proprietari erano presenti nella villa e si sono accorti della presenza dei malviventi, riuscendo a metterli in fuga, pur senza un contatto diretto. Il pericolo sembrava scampato, ma così non era, almeno per i vicini delle prime vittime.
Il nuovo colpo dei ladri
Preoccupati per la propria incolumità, i residenti hanno dato l’allarme chiamando il numero di emergenza e raccontando nei dettagli quanto accaduto, facendo presente anche la rapidità con cui i malviventi si erano dati alla fuga dopo aver capito di essere stati scoperti. Qui però arriva il colpo di scena: dopo alcune ore, gli stessi ladri sono tornati nella zona, evidentemente incuranti del rischio di incrociare i controlli delle forze dell’ordine. Il colpo è riuscito in questo secondo caso, perché hanno svaligiato l’abitazione. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, anche servendosi delle telecamere di sicurezza.