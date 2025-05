Una notte di paura a Cesenatico si è trasformata in un grave episodio di violenza, quando un ladro ha aggredito un carabiniere con un coltello durante un tentativo di furto in abitazione. I militari del nucleo radiomobile erano intervenuti in via Cesenatico dopo la segnalazione di un’intrusione da parte di un uomo armato. Acquisite le immagini della videosorveglianza, sono scattate le ricerche che hanno permesso di individuare il sospetto, apparso in evidente stato di alterazione.

Alla richiesta di fermarsi, il ladro ha reagito violentemente: ha minacciato i carabinieri con il coltello e ha lanciato oggetti per tentare una fuga a piedi. Inseguito fino a Largo San Giacomo, ha scavalcato la recinzione di un’abitazione cercando di introdursi dalla porta finestra sul retro. Nonostante i tentativi dei militari di bloccarlo con strumenti in dotazione, l’uomo ha continuato a brandire l’arma con colpi violenti e pericolosi.

I colpi di pistola, i feriti e l’arresto

È stato in quel momento che uno dei carabinieri, minacciato dai fendenti del ladro, ha estratto l’arma d’ordinanza e lo ha intimato a gettare il coltello. Di fronte alla mancata resa, il militare ha sparato due colpi: il primo in aria come avvertimento, il secondo agli arti inferiori per neutralizzarlo. Il ladro è stato così bloccato, ma un colpo di rimbalzo ha colpito la proprietaria della casa a un piede, mentre si trovava dietro la finestra, svegliata dall’allarme attivato.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, sedato e ricoverato in stato di arresto. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata. La donna ferita è stata medicata in ospedale, così come uno dei militari coinvolti, che ha riportato una ferita da taglio alla mano. L’Arma ha precisato che l’uso dell’arma è stato preceduto da un chiaro ordine a disarmarsi, ignorato dal malvivente.