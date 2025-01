Laggiù nella Arizona, terra di sogni e di chimere, come diceva una vecchia canzone, si ruba anche e alla grande. Così è accaduto che il tesoriere di una contea dell’Arizona si sia dichiarato colpevole di appropriazione indebita di oltre 38 milioni di dollari per spese personali

Un’ex tesoriera di una contea dell’Arizona si è dichiarata colpevole di appropriazione indebita da parte di un pubblico ufficiale, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale dopo aver rubato più di 38 milioni di dollari di fondi della contea tra il 2012 e il 2024 per ristrutturare i suoi ranch, acquistare almeno 20 auto e pagare le spese personali per sé e la sua famiglia, riferisce Michelle Watson della CNN.

Elizabeth Gutfahr, ha scritto Michelle Watson,ha ricoperto il ruolo di tesoriere eletto della contea di Santa Cruz, Arizona, dal 2014 al 12 aprile 2024. Durante un certo periodo, ha trasferito fondi dai conti bancari della contea di Santa Cruz al suo conto personale Wells Fargo Bank e a un conto della Bank of Montreal.

I fondi dalla Arizona al Canada

“Ho trasferito tramite bonifico i fondi della contea di Santa Cruz dal conto di risparmio e dal conto corrente della contea allo scopo e come parte essenziale dell’esecuzione del piano per frodare e ottenere fraudolentemente i fondi per il mio uso personale, il tutto senza autorizzazione”, ha affermato Gutfahr, secondo i documenti del tribunale. “Accetto di dover restituire un importo di $ 38.712.100,00”.

Gutfahr si è servita anche di falsi conti aziendali per nascondere il trasferimento di fondi dal conto bancario della contea di Santa Cruz.

“Questi nomi di conti erano dichiarazioni sostanzialmente false e fraudolente per nascondere intenzionalmente il fatto che stavo trasferendo tramite bonifico i fondi della contea di Santa Cruz ai miei conti Wells Fargo e BMO per appropriarmi indebitamente dei fondi della contea”, ha affermato Gutfahr, secondo il suo patteggiamento.

Pronta a pagare: rischia 35 anni di carcere

L’avvocato di Gutfahr ha affermato in una nota che Gutfahr vuole “assumersi la responsabilità del danno che ha causato alla contea di Santa Cruz”.

“Sa che dichiarandosi colpevole e accettando la punizione che dovrà affrontare di conseguenza, sta facendo un passo nella giusta direzione per essere ritenuta responsabile delle sue azioni”, ha detto Joshua Hamilton. “Lavorerà per rimanere su quella strada per il resto della sua vita.

Gutfahr, che è stata rilasciata e ha dovuto consegnare il passaporto, dovrebbe essere condannata il 6 febbraio 2025. Potrebbe affrontare fino a 35 anni di prigione e il pagamento di un risarcimento alla contea di Santa Cruz e alle tasse federali per un importo di $ 13.143.526 per gli anni fiscali dal 2014 al 2023.