Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha spiegato durante una visita di due giorni a Seul in Corea del Sud, che la sua agenzia ha registrato un rapido aumento delle capacità nucleari della Corea del Nord.

Grossi, direttore generale dell’Aiea e probabile candidato alla carica di prossimo segretario generale dell’Onu, ha spiegato che l’Agenzia internazionale dell’energia atomica ha registrato una “rapida crescita” dell’attività presso un reattore nucleare nonché la costruzione di nuove strutture per la fusione nucleare che serve ad arricchire l’uranio. Al momento, ricorda l’Aiea, si stima che Pyongyang abbia a disposizione qualche decina di testate nucleari.

L’Agenzia, al momento non può condurre ispezioni in loco dopo che la Corea del Nord ha espulso i suoi ispettori dal Paese nel 2009. Ora si spera che in un’ottica di ripresa del dialogo tra Corea del Nord e Stati Uniti a cui l’Aiea sta prestando molta attenzione, gli ispettori possano tornare.