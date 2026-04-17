Momenti di forte indignazione e paura in un parco pubblico di Forio, sull’isola di Ischia, dove un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato sorpreso mentre si masturbava in presenza di genitori e bambini. L’episodio è avvenuto nell’area di via Impagliazzo, un luogo solitamente frequentato da famiglie e piccoli, trasformato improvvisamente in teatro di una scena sconcertante.

Scena choc davanti a famiglie e bambini

A segnalare quanto stava accadendo sono stati alcuni presenti, increduli e turbati per la situazione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, supportati dalla polizia locale, che hanno cercato di bloccare l’uomo. Il 46enne, però, avrebbe reagito con violenza, tentando di opporsi all’arresto con calci e spintoni. Dopo momenti di tensione, i militari sono riusciti ad ammanettarlo e a condurlo in caserma.

Attualmente l’uomo si trova in stato di fermo, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere dell’accusa di atti osceni in luogo pubblico, un reato che prevede sanzioni severe. La normativa stabilisce una multa che può arrivare fino a 30mila euro, ma nel caso specifico la situazione potrebbe aggravarsi, essendo avvenuta in un’area frequentata da minori.