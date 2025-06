Altro che dare in escandescenze: Ouafi Craiet, il 40enne ubriaco che ha lanciato la sua 500 contro le vetrine del bar di Gravellona Lomellina da cui lo avevano buttato fuori, è riuscito nell’impresa fole e criminale di menomare a vita una signora che non c’entrava nulla con quella assurda vendetta.

La vittima ha subito l’amputazione della gamba

Era seduta a un tavolino esterno quando è stata investita. Federica Coviello, 51 anni, residente in paese, è stata trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano: qui ha subito l’amputazione di una gamba mentre rischia di perdere anche l’altra. Il tunisino di 41 anni è ora in carcere a Pavia con l’accusa di tentato omicidio.

La signora è ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni del compagno che si trovava accanto, trasferito al policlinico San Matteo di Pavia con una frattura multipla a una gamba.

L’arrestato, residente a Vigevano, era entrato del locale Antica Caffetteria sulla via principale del paese poco prima delle 20 e aveva iniziato a infastidire.

Era stato cacciato dal bar

Forse già in stato confusionale, protestava sostenendo che gli era stata servita una sambuca annacquata, poi ha avuto da ridire anche sui Gratta e vinci che aveva acquistato. C’è stato un alterco con la titolare cinese e il compagno di lei, degenerato in una colluttazione al termine della quale il tunisino è stato allontanato dal locale.

A quel punto ha raggiunto una Fiat 500 posteggiata poco lontano, al volante della quale c’era la fidanzata. L’ha spinta via dal posto di guida, ha messo in moto, è partito sgommando e con un’inversione di marcia si è diretto ad alta velocità contro il bar.

Tutto filmato dalle telecamere

La ricostruzione è confermata in modo inequivocabile dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

Il responsabile, inseguito da alcuni avventori del bar, è stato fermato poco dopo dai carabinieri della locale stazione, quando era ancora nei paraggi. Prima di portarlo in caserma l’hanno condotto in ospedale a Vigevano per sottoporlo ai test per verificare lo stato alcolemico e l’eventuale assunzione di stupefacenti.