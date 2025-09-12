Il presunto assassino di Charlie Kirk è ora sotto custodia. Lo ha annunciato Donald Trump in un’intervista a Fox, sottolineando che “con un alto grado di certezza abbiamo la persona sospettata” dell’omicidio. Secondo l’ex presidente, a segnalare il sospettato alle autorità sarebbero stati i suoi stessi familiari, mentre a convincerlo a consegnarsi sarebbe stato il padre, descritto da Trump come “un uomo di fede”. Trump ha inoltre affermato di augurarsi che il killer venga condannato a morte, ribadendo la necessità di una risposta severa a un atto che ha scosso l’opinione pubblica americana. L’ex presidente ha anche precisato che, dalle informazioni disponibili, l’uccisione di Kirk appare come “un episodio isolato, non parte di una rete organizzata”.