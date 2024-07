Pesaro, l’appello di una madre dopo un furto in casa: “Ridatemi almeno le ceneri di mio figlio”

Le hanno portato via tutto, anche l’urna con le ceneri del figlio, Patrizio, 52 anni, morto lo scorso ottobre a seguito di grave malattia degenerativa. Una malattia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per tutta la vita.

E ora la mamma, Ave Cardinali, dalle pagine del Resto del Carlino, lancia un appello ai ladri: “Ridatemi le ceneri di mio figlio, cosa ve ne fate? Mi appello al buon cuore dei ladri: me le ridiano. Ho vissuto per mio figlio, le sue polveri sono ciò che di lui mi resta. Del resto non mi importa, ma ridatemi l’urna cineraria di mio figlio Patrizio. Non capisco cosa ve ne facciate”.

L’appello

“A lanciare l’allarme, poco prima di mezzogiorno – spiega la donna – è stata la vicina di appartamento che ha visto la porta semiaperta. Mio fratello ha chiamato i carabinieri che hanno verificato il portone scassinato, molti cassetti aperti e cose lasciate all’aria. Se cercavano cose di valore non le hanno trovate perché non le tengo in casa, ma certamente hanno sbagliato nel prendere l’urna con le ceneri di mio figlio Patrizio. Essendo un bell’oggetto forse hanno pensato che fosse di valore? Non capisco”.

“Reputo questo scherzo del destino veramente brutto. Mi rivolgo ai ladri: ridatemi l’urna cineraria con ciò che resta di Patrizio. Potreste lasciarla nell’androne del condominio: non avreste alcuna ripercussione. Ci vuole rispetto. Da voi non mi aspetto altro che un gesto di semplice umanità”.