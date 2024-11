L’aria del Lago di Como in vendita, una lattina a 9,90 euro

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno…”. Alessandro Manzoni descriveva così il suggestivo panorama del lago di Como, un luogo amato e celebrato da italiani e stranieri per la sua bellezza senza tempo. Questa popolarità ha spinto alcuni imprenditori a sfruttarne la fama con un’idea decisamente originale: l’aria del lago di Como venduta in lattina. Con il nome Lake Como Air, questo “lussuoso souvenir” è disponibile per chiunque voglia portarsi a casa un frammento di questa rinomata bellezza.

L’aria del Lago in lattina: un souvenir d’effetto

Il prodotto si presenta come una lattina da 400 ml dal design elegante, decorata con uno sfondo blu intenso che richiama le acque del lago e l’immagine di un motoscafo, simbolo iconico delle crociere sul lago. Il marchio “Lake Como Air” spicca sulla confezione, accompagnato dal sottotitolo “aria fresca intrappolata in lattina”, evocando la sensazione di respirare la purezza e la freschezza del lago ogni volta che si apre la confezione.

L’idea è nata dall’agenzia di comunicazione Italy srl, con sede a Como, che ha deciso di promuovere il prodotto online. Secondo quanto dichiarato, ogni lattina conterrebbe aria autentica al 100%, prelevata direttamente dal lago, un ricordo speciale che offre un momento di “aria pura” ogni volta che se ne ha bisogno.

Scalpore e critiche internazionali

Questa trovata ha suscitato molta curiosità, insieme a diverse polemiche, sia per la sua originalità che per il prezzo. Al costo di 9,90 euro (circa 11 dollari), ogni lattina di aria del lago di Como è in vendita sia a Como sia nelle principali località turistiche italiane. La notizia ha raggiunto anche l’estero, attirando l’attenzione di importanti testate internazionali, tra cui The Times e CNN, che hanno riportato con stupore questa idea imprenditoriale.