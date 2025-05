Ha abbandonato il cane in strada facendolo scendere dalla macchina come se nulla fosse. Poi ha ripreso la sua corsa in suv, lasciandosi alle spalle l’animale. Una scena che però non è sfuggita a un testimone che ha assistito all’abbandono in diretta e che ha fotografato il cane al bordo della strada e la vettura da cui è sceso. L’episodio ha avuto luogo sabato 17 maggio in provincia di Novara, lungo la Strada Provinciale che collega Comignago a Gattico.

Il cane, pur essendo spaventato, è stato recuperato e portato al canile sanitario di Borgo Ticino, dove ora si trova al sicuro, mentre i carabinieri stanno indagando sull’accaduto. L’abbandono di animali è infatti un reato, previsto e punito dalla legge, tuttavia la pratica è ancora molto frequente.