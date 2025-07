Nel pomeriggio di martedì scorso, in un parcheggio di uno stabilimento manifatturiero a Galena Park, in Texas, vicino a Houston, una madre di 36 anni ha volontariamente lasciato la figlia di 9 anni all’interno della sua auto. Trascorse otto ore, dopo il turno di lavoro nello stabilimento di fronte, la donna è tornata a prendere la bambina, ritrovandola però senza vita all’interno della macchina.

“Il veicolo si era surriscaldato”

La polizia ha dichiarato di essere intervenuta dopo una chiamata di emergenza poco dopo le 14. La bimba, secondo quanto rivelato dallo sceriffo Ed Gonzalez, della contea di Harris, “era rimasta incustodita all’interno di un veicolo che si era surriscaldato. Poi è stata trasportata all’ospedale dove è stata dichiarata morta”. Stando alla ricostruzione degli agenti, la madre 36enne ha lasciato spontaneamente la bambina per tutta la mattinata all’interno della sua auto nel parcheggio dell’azienda, con acqua e i finestrini parzialmente abbassati che riteneva potessero essere più che sufficienti. La donna, inoltre, aveva anche posizionato il parasole credendo che bastasse. Questo, invece, ha impedito ai passanti di accorgersi della presenza della bambina nell’auto. Quando la donna è tornata al veicolo, a fine turno, ha trovato la figlia priva di sensi. Inutili i soccorsi medici per la piccola, che è stata dichiarata morta poco dopo.

Gli inquirenti hanno poi spiegato: “La madre è arrivata prima delle 6, ha lasciato un po’ d’acqua alla bambina, ha abbassato un po’ i finestrini del veicolo e poi si è recata al lavoro per la giornata”. Lo sceriffo Gonzalez ha poi affermato: “La temperatura era estremamente alta, almeno 37 gradi, e qualsiasi permeanza in un veicolo è molto pericolosa e persino fatale per un bambino piccolo. La necessità del lavoro non è giustificabile. Non c’è mai una scusa per lasciare un bambino incustodito col il rischio di morte o di danni, quindi bisogna prendere altre decisioni. Non vale la pena mettere a rischio un bambino in questo modo. Se si hanno difficoltà, è assolutamente necessario collaborare con i vicini, la famiglia o con gli enti di assistenza sociale”.

Sul corpo della piccola verrà effettuata l’autopsia. La donna, al momento, non è stata ancora arrestata e gli inquirenti stanno valutando quali provvedimenti prendere una volta resi noti i risultati degli accertamenti.