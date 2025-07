Nel settembre del 2012, una giovane coppia canadese decise di suggellare un appuntamento romantico con un gesto fuori dal tempo: scrivere un messaggio e affidarlo alle onde dell’oceano Atlantico in una bottiglia di vetro. Anita e Brad si trovavano a Bell Island, nella provincia canadese di Terranova, sulla costa orientale del Paese. Il biglietto, semplice e affettuoso, recitava: “Gita di un giorno di Anita e Brad a Bell Island. Oggi ci siamo goduti la cena, questa bottiglia di vino e la compagnia, ai margini dell’isola”. Il messaggio si concludeva con una richiesta: “Chiamateci per favore”, seguita da un numero di telefono.

Quel piccolo gesto, destinato forse a finire nel nulla, ha invece intrapreso un viaggio straordinario lungo l’Atlantico, per concludersi 13 anni dopo a 3.200 chilometri di distanza. A ritrovare la bottiglia, durante una giornata di pulizia della spiaggia a Scraggane Bay, nella contea di Kerry in Irlanda, è stata un’altra coppia: Kate e John Gay. Dopo aver tentato invano di contattare il numero sul biglietto, hanno deciso di pubblicare la scoperta su Facebook, sulla pagina del gruppo ambientalista Maharees Heritage and Conservation.

Un finale inaspettato e pieno di emozione

Il post è diventato rapidamente virale, attraversando anch’esso l’oceano per raggiungere i protagonisti: Anita e Brad Squires, oggi sposati e genitori di tre figli. Quando hanno ricevuto la notizia, l’incredulità è stata enorme. “Erano le 48 ore più strane della nostra vita”, ha raccontato Brad al Guardian. “Stavo mettendo a letto nostro figlio più piccolo quando il telefono ha iniziato a squillare in continuazione. Poi ho sentito Anita ridere e il suo telefono suonava allo stesso modo. Quando ci siamo guardati, lei mi ha detto: ‘Non è possibile'”.

Oggi Brad è in pensione dopo una carriera nella Royal Canadian Mounted Police, mentre Anita lavora come infermiera. Si erano conosciuti un anno prima di quella gita a Bell Island, e si sono sposati nel 2016. “Eravamo solo due giovani innamorati”, ha ricordato Brad durante un’intervista radiofonica su RTÉ in Irlanda. “Ora siamo due persone più mature, ma ancora innamorate. Questa storia ci sta facendo fare nuove amicizie e speriamo davvero di tornare presto in Irlanda”.