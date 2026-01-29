L’eccesso di zelo fa danni, come dimostra la brutta storia del bambino di 11 anni lasciato a piedi a camminare per km al freddo e al gelo solo percghé non era in regola con il pagamento del biglietto dell’autobus. 10 euro il costo. Siamo in montagna, la tratta è quella che porta da Calalzo a Cortina, la linea 30.

Sulla tratta Calalzo-Cortina

Il ragazzino era diretto a casa, a Vodo di Cadore. Siamo in provincia di Belluno. L’autista, irremovibile, l’ha fatto scendere. I genitori hanno sporto denuncia per abbandono di minore. Non una denuncia campata in aria visto che il piccolo ha dovuto camminare 6 km per raggiungere casa. A tre gradi sottozero è tornato congelato.

“Proprio perché l’utilizzo dell’autobus è saltuario, mia figlia all’inizio dell’anno scolastico aveva preso alcuni carnet di biglietti da 2,50 euro. Aveva chiesto alla persona in biglietteria se avessero una scadenza e le era stato risposto di no”, ha raccontato la nonna. Insomma nessuno voleva passaggi gratis, un po’ di umanità non avrebbe scontentato nessuno.