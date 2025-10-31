Tragedia all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove un anziano di 84 anni residente a Roccasecca è morto dopo sei ore di attesa senza essere visitato. L’uomo era stato accompagnato d’urgenza dai familiari il 25 ottobre, lamentando forti dolori al torace e all’addome. Secondo quanto riferito dai parenti, dopo il triage sarebbe stato caricato su una barella in corridoio, in attesa di accertamenti medici che però non sarebbero mai avvenuti.

Il figlio dell’uomo avrebbe più volte chiesto l’intervento del personale sanitario, ma nessuno – sostiene la famiglia – si sarebbe presentato per valutare le condizioni del paziente. Dopo ore di attesa, l’anziano è deceduto nello stesso punto in cui era stato lasciato.

L’indagine della Procura e l’autopsia

La Procura di Cassino ha immediatamente aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità. Quattro tra medici e infermieri in servizio in pronto soccorso quella sera sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo.

L’autopsia, disposta dal sostituto procuratore titolare del caso, è prevista per venerdì 31 ottobre e dovrà stabilire le cause precise del decesso. In particolare, l’esame dovrà chiarire se un intervento medico tempestivo avrebbe potuto salvare la vita dell’uomo.

Un precedente nello stesso ospedale

Il caso arriva a pochi giorni da un altro episodio sospetto avvenuto nello stesso ospedale. Solo una settimana fa, Sergio Ferracci, 79 anni, era morto poche ore dopo essere stato dimesso dal reparto di Ortopedia, dove era stato operato alla spalla. Anche su quella vicenda è in corso un’indagine.