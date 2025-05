“Alessio mi ha detto che stava andando a fare la doccia, si è buttato la zappa sui piedi: dopo l’omicidio, lui è tornato a casa, si è andato a fare la doccia, ha mangiato ed è uscito”. È il racconto del padre di Martina Carbonaro, uccisa dall’ex ad Afragola, a Storie Italiane su Rai1.

“Lui ci ha aiutato con le ricerche, forse aveva paura di parlare

“Si è fatto una doccia, cioè si è tolto i panni sporchi del delitto e non si sa dove siano andati a finire”, ha aggiunto la madre. “Lui ci ha aiutato con le ricerche, forse aveva paura di parlare. È venuto anche suo padre con me, mi diceva ‘andiamo a vedere dove sta tua figlia’”, aggiunge il papà di Martina,

“Io avevo l’assassino di mia figlia in macchina e non lo sapevo. Quando l’ho chiamato lui mi ha detto ‘ha fatto la sua strada e io la mia’. Ho chiamato anche Anna che mi ha detto che avevano litigato lui e Martina, io avevo immaginato che era lui. Mia figlia quando usciva stava sempre appresso a lui”, ha aggiunto.

“Ma perché lo devi portare?”

“Quando gli ho detto che stavo andando a fare la denuncia, lui mi ha chiesto se poteva venire anche un suo amico. Ma perché lo devi portare? Mia figlia è scomparsa perché deve venire un’altra persona. E mi disse ‘allora sto qua’. Poi i carabinieri l’hanno chiamato, ma io non ho capito più niente”, spiega l’uomo.

La mamma conclude: “Alessio veniva a fare le ricerche con noi, ora che sto metabolizzando, l’arresto è avvenuto a casa mia, dovevo trovare il codice del telefono di mia figlia che vorrei sapere dove sta. Ringrazio mia figlia che è sempre stata vicino a me, quando ho perso i genitori durante il Covid. Ora che non ho più lei, non so chi mi sta dando questa forza, forse i miei angeli:

mia madre, mio padre e mia figlia”