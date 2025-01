Sono 28 persone le persone che nei giorni scorsi sono rimaste intossicate dopo aver preso parte a un pranzo organizzato per la festa annuale della polizia a Verbania, in Piemonte. Tra loro vigili e politici, tutti colpiti da dissenteria dopo aver mangiato nella mensa di Villa Olimpia, realtà sociale nella quale lavorano anche detenuti nel carcere cittadino. Si sono salvati solo i quattro che hanno evitato il secondo di carne. All’esterno della cucina sono state trovate boccette di farmaci lassativi. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri, cui è stata presentata denuncia.

Un’azione mirata

Nessun altro ospite del ristorante seduto ad altri tavoli si è sentito male, dunque l’azione sembrerebbe mirata al gruppo che poi ha accusato il malore. L’assessore alla Sicurezza e Polizia locale della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, in una nota, esprime ”solidarietà e vicinanza a tutti gli agenti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini coinvolti in questa spiacevole vicenda”, parla dell’accaduto come ”un episodio sgradevole e inaccettabile, che colpisce non solo chi ne ha subito le conseguenze, ma anche il senso di rispetto e di fiducia che dovrebbe sempre accompagnare eventi istituzionali di questa portata”.

“Mi auguro – prosegue Bussalino – che le autorità competenti possano far luce al più presto sull’accaduto, individuando i responsabili di un gesto tanto grave quanto irrispettoso nei confronti di chi lavora quotidianamente per garantire sicurezza e legalità sul nostro territorio. Ai lavoratori della Polizia locale e a tutte le persone coinvolte in questa vicenda va il mio pieno supporto”.