Un drammatico incidente è avvenuto nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre lungo viale Fulvio Testi, all’incrocio con via Ferri, tra Milano e Cinisello Balsamo. Intorno alle due di notte, una giovane ragazza di circa 20 anni ha perso la vita mentre si trovava sul sedile passeggero di un’automobile condotta da un uomo di 26 anni. Quest’ultimo è sopravvissuto allo schianto riportando lesioni non mortali, ma la dinamica dell’incidente resta ancora parzialmente oscura e oggetto di indagine.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), l’auto sembrerebbe aver perso il controllo autonomamente prima di scontrarsi con il guard rail lungo la strada. L’impatto è stato particolarmente violento: il veicolo, infatti, si è “infilzato” tra le lamiere di protezione, intrappolando la giovane donna e provocandone la morte sul colpo. La dinamica precisa del sinistro, tuttavia, non è ancora stata chiarita completamente, e le autorità stanno esaminando tutti gli elementi per ricostruire cosa sia accaduto in quei drammatici istanti.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli equipaggi del 118, con due ambulanze e un’auto medica. Nonostante i tentativi di soccorso, per la giovane passeggera non è stato possibile fare nulla: gli operatori sanitari hanno dovuto constatarne il decesso direttamente sul posto. Il conducente, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele, riportando un trauma facciale e una frattura al femore. Il trasporto in codice giallo segnala lesioni significative ma non in pericolo di vita.