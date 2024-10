Questa notte Fonni, un piccolo paese in provincia di Nuoro, è stato teatro di una tragedia. Verso la mezzanotte, un grave incidente ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco di Nuoro lungo la strada provinciale 69, poco distante dall’abitato. Un gruppo di giovani viaggiava a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso il controllo mentre affrontava una curva. L’asfalto, apparentemente insidioso, ha reso la guida difficile e la macchina si è ribaltata violentemente, precipitando poi in una scarpata a lato della carreggiata.

Giovani vite spezzate

All’interno dell’auto viaggiavano quattro giovani di Fonni, di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Purtroppo, la forza dell’impatto è stata tale che tutti e quattro sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. I ragazzi hanno perso la vita sul colpo.

I soccorsi e le indagini

I vigili del fuoco, subito intervenuti sul luogo dell’incidente, si sono adoperati per mettere in sicurezza l’area, in modo da consentire al personale sanitario del 118 di operare senza rischi e prestare i primi soccorsi. Purtroppo, nonostante l’impegno dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla per salvare i giovani. I carabinieri, giunti anche loro sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche di questa tragica notte, cercando di capire cosa possa aver provocato la perdita di controllo della vettura.