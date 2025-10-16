Un problema tecnico alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi sta riducendo la produzione di carburante per aerei, il Jet A1, causando effetti sulle operazioni all’aeroporto di Milano Malpensa. A confermarlo, riporta il Corriere della Sera, è un Notam, il bollettino ufficiale per gli operatori del settore aeronautico, che parla di “disponibilità ridotta di carburante Jet A1 fornito da Eni”. L’avviso raccomanda alle compagnie di calcolare quantità sufficienti di carburante già dall’aeroporto precedente, per garantire le tratte successive senza interruzioni. La validità del Notam è fissata fino a mezzanotte del 1 gennaio 2026 e riguarda in particolare i voli brevi e medi, che rappresentano la maggioranza dei movimenti giornalieri a Malpensa.

La risposta dei vettori e le cause

Le compagnie aeree garantiscono la continuità operativa, ma alcune manifestano preoccupazione, soprattutto in vista della seconda metà di novembre, periodo in cui il calo di produzione potrebbe influire maggiormente. Malpensa riceve carburante da sole due raffinerie: quella di Sannazzaro, con circa due terzi del mercato, e quella di Trecate gestita da Api-Ip. Eni ha confermato “una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre”, assicurando che “nessun problema di disponibilità è rilevato” e che sono in atto misure di mitigazione per limitare le conseguenze operative.

Interventi e mitigazioni

La riduzione stimata della produzione è di circa 10% a ottobre e 25% a novembre, rendendo necessario il cosiddetto “tankering”, cioè caricare più carburante a bordo per effettuare uno o due voli senza rifornirsi. Tra le azioni intraprese: richiesta di aumento della produzione all’altra raffineria, invio di autobotti con Jet A1 da altri impianti Eni al centro di smistamento di Rho, e apertura del deposito carburante di Sea, la società di gestione di Malpensa, anche per le autobotti Eni, al fine di assicurare la continuità dei voli e ridurre i disagi.