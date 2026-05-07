Se il testo delle intercettazioni di Andrea Sempio fosse confermato, “sarebbe agghiacciante e a quel punto l’obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile”. Lo ha detto la legale di Stasi Giada Bocellari, a Realpolitik su Retequattro.

Sulla possibilità di costituirsi parte civile, la legale ha osservato che “ci vogliono dei presupposti. Alberto era il fidanzato della vittima. Il danno che si può chiedere in sede penale è un danno da reato, quindi non tutta una serie di altri danni che nel caso Stasi ha comunque patito. Quindi, lo vedremo e valuteremo”.

In merito a un’eventuale richiesta di revisione, Bocellari ha osservato che “quando si fa la richiesta di revisione si può chiedere anche contestualmente la sospensione dell’esecuzione, in attesa del giudizio di revisione. Qualche tempo fa, non molto tempo fa, ho detto che non l’avremmo chiesta, non l’avremmo voluta, ma se il quadro indiziario fosse solido e ci fossero intercettazioni di questo tipo, allora il quadro probabilmente cambierebbe molto”.

La legale ha detto infine che quando Stasi ha appreso la notizia delle intercettazioni “ha avuto una reazione un po’ diversa”, “non di ansia, ma di commozione”.