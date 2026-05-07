Momenti di grande paura al largo dell’Isola del Giglio, dove tre pescatori si sono trovati faccia a faccia con uno squalo di enormi dimensioni nella zona delle Formiche. L’episodio è avvenuto mercoledì 30 aprile e ha rapidamente attirato l’attenzione sui social grazie al video pubblicato da “missione_pesca”.

Secondo il racconto dei presenti, il predatore marino avrebbe superato i quattro metri di lunghezza e pesato oltre 200 chili. «È enorme, sarà più di 4 metri e oltre 200 kg», raccontano i pescatori ancora sotto choc per quanto accaduto.

Lo squalo ha iniziato a girare attorno all’imbarcazione per diversi minuti, tentando poi più volte di colpirla. Fortunatamente la barca non ha subito danni e nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha provocato forte apprensione tra i presenti, sorpresi dall’aggressività dell’animale in mare aperto.