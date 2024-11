L’azienda che costruisce un condominio per i suoi dipendenti: “Non vogliamo perderli, non possono spendere 800 euro al mese”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’amministratore delegato di un’azienda di Verona, David Berti, dice che la società costruirà un condominio per i suoi dipendenti.

David Berti, racconta il Corriere, è l’amministratore delegato (e tra i soci proprietari) di Europlan spa, con sede a Bardolino, sul Garda, gruppo veronese da 60 milioni di ricavi annui grazie alla gestione di cinque hotel e 17 strutture extralberghiere.

Le parole di David Berti

“Abbiamo acquistato un terreno non distante dal lago – spiega – in territorio comunale di Affi, dove costruiremo un condominio per i nostri collaboratori, dipendenti fissi o stagionali che siano. In tutto sono 500, più o meno equamente distribuiti. È una risposta parziale, ma è già qualcosa”.

“Una struttura – racconta – da una quarantina di alloggi, alta tre piani, dotata di camere singole e doppie. E di tre cucine caratterizzabili secondo le diversità culturali e religiose di chi le frequenterà. Stiamo pensando, una volta che sarà entrata in funzione, di mettere anche a disposizione servizi di shuttle verso i luoghi di lavoro, cioè i nostri alberghi”. Quando entrerà in funzione? “Se tutto va bene (…), alla fine del 2025. Speriamo”.

Ma come si è arrivato a questa decisione? “Se noi siamo arrivati a costruirci da soli la struttura per ospitarli, è perché dobbiamo essere assolutamente attrattivi in un’epoca in cui è già difficile in partenza reperire figure professionali adatte. E lo sappiamo: se un giovane si trasferisce altrove oggi deve affrontare costi insostenibili per uno stipendio. Chi può permettersi tra loro un appartamentino a 800 o mille euro al mese, che è il minimo in una zona come quella del Garda?”