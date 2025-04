Le dieci notizie della settimana più sorprendenti. Dieci fatti per la serie “Non ci posso credere” che hanno suscitato stupore, curiosità, magari pure imbarazzo. Al centro dieci personaggi diversi tra loro ma legati dalla comune imprevedibilità, in qualche caso dalla bizzarria se non dalla stravaganza. Cinque notizie vengono da fuori, cinque confezionate nello Stivale. Eccole, partendo dall’estero.

MUSK IL FORMAGGIAO – Il sudafricano, 53 anni – cittadinanza canadese, naturalizzato statunitense – l’uomo più ricco del mondo, il magnate chiamato nel cerchio magico del tycoon, ha regalato due milioni di dollari per sedurre il Wisconsin (la terra del Parmesan) dove si votava per la Corte Suprema. Il candidato di Elon Musk ha perso, danneggiato dalla crescente impopolarità di mister Tesla.

HARRY NELLA BUFERA – Il principe del Sussex è di nuovo al centro di uno scandalo . Si è dimesso dall’ente benefico africano (lotta all’Aids) da lui fondato, e la presidente della charity lo ha accusato di molestie, bullismo, razzismo e misoginia. Harry è rientrato nella sua Montecito (California) più impopolare che mai.

ERDOGAN CONTESTATO CERCA PACE A ROMA – Tempi cupi per il Sultano della Turchia. È nel mirino di enormi proteste nel suo Paese – duramente represse – per l’arresto del leader della opposizione. Il 17 aprile è nella Capitale in cerca di consensi.

TU QUOQUE LE MONDE – L’autorevole quotidiano parigino con un reportage impietoso ha descritto “il disastro di Roma, città fantasma di sé stessa”. Il centro “si è ridotto ad un parco divertimenti”. C’è poco da aggiungere.

TRUMP CONTRO TUTTI – Il tycoon continua lo show “erga omnes”. Da mercoledì randella con i dazi: tasse al 20% per l’UE e al 25% sulle auto. Ha una ossessione: ”La Ue è nata per fregarci”. Nel frattempo i dazi travolgono le Bors, bruciati 2.500 miliardi. E continua a dire: ”Fidatevi che me”. Presidente, permette una domanda: scusi, ma lei al mattino cosa beve?

FARFALLE E MAIALI – La Nazionale di ginnastica ritmica si è ammutinata. Non scenderà più in pedana. Addio medaglie, un’era è finita. Umiliate da battute volgari e irriferibili, via telefono, da dirigenti verri insospettabili, le mitiche azzurre si sono (giustamente) ribellate. Certi apprezzamenti non si sentono neanche nei cinepanettoni.

LIVELLI BASSETTI – L’ex Viro star Matteo Bassetti, un luminare delle malattie infettive, “si è dato alle televendite” (copyright Panorama). In pigiama (per carità, non a righe come vorrebbero i no Vax), sdraiato su un letto dell’hotel della moglie a Boccadasse, ha prodotto uno spot-lezioncina per educare ad un buon sonno. La parabola che non ti aspetti: da infettivologo a “dormologo”.

GUZZANTI IN BRAGHE DI TELA – L’illustre giornalista ed ex senatore, 84 anni ben portati, padre di tre comici satirici avuti dalla prima moglie, brillante scrittore (“Mignottocrazia. La sera andavamo a ministre”), è rimasto al verde. Ha lanciato un appello in settimana che ha sorpreso tutti: ”È uno dei suoi scherzi”. Pare di no. Ha spiegato: ”Tasse, divorzi e figli mi hanno gettato nel baratro. Mi sono rimasti solo 114 euro”). Mah!

LE SCENATE DI PRODI – Ha tirato per i capelli una giornalista, ha fatto il bis insultando un barista di uno streed food bolognese con un plateale “str…zo”. Certo, poteva risparmiarsi queste cadute francamente poco istituzionali. Ma tant’è. Per carità, chi non è emiliano stenta a capire un linguaggio corrente, gesti abituali. E non giustifica. D’accordo. Ma il cartellino rosso suona come una esagerazione. Proprio come quellafatta dall’ex arrivo premier.

DA ROCCARASO ALLA PIAZZA M5S – La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, famosa in tutta Italia dopo il “Caso Rocccaraso” (migliaia di persone da Napoli alla località abruzzese andata in tilt grazie alle sue stories sui social che la pubblicizzavano), ha lanciato un nuovo appello: ”Tutti a Roma il 5 aprile, è gratis, non si caccia una lira”. L’influencer non molla. Ha lanciato la manifestazione voluta da Conte per dire stop alle armi. Nel Movimento c’è chi le darà il benvenuto e chi farà finta di niente. Così va il mondo.