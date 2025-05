Fra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci spostiamo dagli Stati Uniti all’Europa. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dalla Francia con le parole del capo dello Stato sul conflitto israelo-palestinese. “Riconoscere uno Stato palestinese non è semplicemente un dovere morale, ma un’esigenza politica”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa a Singapore, elencando diverse condizioni per compiere questo passo. Ha anche aggiunto che “gli europei devono rafforzare la loro posizione collettiva contro Israele se non ci sarà una risposta commisurata alla situazione umanitaria che verrà fornita nelle prossime ore e nei prossimi giorni nella Striscia di Gaza”.

Restiamo in Francia per una notizia di tutt’altro tipo. Il governo ha annunciato il divieto di fumo a partire dal primo luglio nei luoghi pubblici all’aperto dove potrebbero essere presenti bambini, come “spiagge, parchi e giardini pubblici, intorno alle scuole, alle pensiline degli autobus e agli impianti sportivi”. “Dove ci sono bambini, il tabacco deve scomparire”, ha detto la ministra della Salute e della Famiglia, Catherine Vautrin, in un’intervista pubblicata sul sito web del quotidiano regionale Ouest-France.

Passando agli Stati Uniti, Donald Trump è tornato ad attaccare in un post su Truth la sentenza della corte commerciale sui dazi (che li ha sospesi) bollandola come “politica” e “orribile”. “L’orribile decisione stabilisce che avrei dovuto ottenere l’approvazione del Congresso per i dazi”, ha attaccato Trump, aggiungendo: “In altre parole, centinaia di politici si dovrebbero riunire a Washington per settimane, o persino mesi, cercando di giungere a una conclusione su quanto addebitare agli altri Paesi che ci trattano ingiustamente”.

Spostandoci in Sud America, la Procura dello stato messicano di Tamaulipas, nella parte nord orientale del paese sudamericano e confinante con il Texas, ha confermato che i cinque membri della band musicale Grupo Fugitivo, famoso per interpretare corridos e scomparsi domenica scorsa, sono stati assassinati in un terreno a Reynosa, città messicana di 700mila abitanti che confina con la contea di Hidalgo, negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il capo della procura di Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, aggiungendo che sono stati arrestati nove presunti autori dell’omicidio plurimo legati al Cartello del Golfo come riportato dai principali media messicani.

Concludiamo con una notizia dal Brasile, dove il famoso cantante brasiliano Marlon Brandon Coelho Couto, noto come MC Poze do Rodo, è stato arrestato nelle prime ore del mattino a Rio de Janeiro con l’accusa di apologia di reato e legami con il narcotraffico. Lo stile di vita da ‘gangster’ esibito sui social tra armi, auto di lusso e gioielli d’oro ha reso l’artista estremamente popolare (conta 15 milioni di follower su Instagram) soprattutto tra i giovani dei sobborghi, delle periferie e delle favelas della città.