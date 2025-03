Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono diversi casi di politica internazionale, dagli Stai Uniti all’Asia. Ma come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump si è detto “molto arrabbiato” e “incavolato” con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Il tycoon ha minacciato l’imposizione di dazi al 25% sul petrolio russo nel caso non venisse raggiunto un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina. La frustrazione del numero uno della Casa Binaca è emersa in un’intervista a Nbc, durante la quale il Trump ha criticato il presidente russo per aver minato la credibilità di Volodymyr Zelensky, paventando un governo di transizione e un nuovo leader per l’Ucraina.

Spostiamoci in Francia, dove la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, e otto eurodeputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici e condannati all’ineleggibilità. Tutti, per il tribunale di Parigi, hanno firmato dei ”contratti fittizi”, nel quadro di un vero e proprio ”sistema” di appropriazione indebita all’interno del RN. Lo ha dichiarato dalla presidente del tribunale, Bénédicte de Perthuis, nel giorno delle sentenza.

Passiamo al Medio Oriente. Un leader dell’organizzazione palestinese Hamas ha invitato i sostenitori del movimento in tutto il mondo a imbracciare le armi e a combattere il piano del presidente Trump di trasferire più di due milioni di abitanti di Gaza in Paesi confinanti come Egitto e Giordania. “Di fronte a questo piano sinistro, che unisce massacri e carestia, chiunque possa portare armi, in qualsiasi parte del mondo, deve agire”, ha affermato Sami Abu Zuhri. “Non trattenere un esplosivo, un proiettile, un coltello o una pietra.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un appello urgente per la raccolta di otto milioni di dollari (7,4 milioni di euro) a sostegno del Myanmar, dopo il devastante terremoto che ha ucciso almeno 1.700 persone secondo i dati ufficiali. “Due potenti terremoti hanno devastato il Myanmar centrale, interrompendo i servizi sanitari e mettendo migliaia di persone a rischio di ferite potenzialmente letali e focolai di malattie”, si legge in un comunicato stampa.

Concludiamo con una notizia dal Brasile, dove centinaia di persone hanno manifestato in alcune città del Paese chiedendo l’incarcerazione dell’ex presidente Jair Bolsonaro, imputato per presunto tentativo di colpo di Stato e per chiedere al Congresso di abbandonare il disegno di legge di amnistia per i condannati per i fatti dell’8 gennaio 2023, quando sostenitori radicali dell’ex leader di destra invasero e depredarono le sedi del Parlamento, del governo e della magistratura a Brasilia.