Sono varie le notizie che arrivano dal mondo oggi. Dalla presa di posizione del presidente americano Donald Trump di volersi impossessare della Groenlandia, ai tumulti che hanno seminato il panico nel parlamento serbo. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo proprio dall’America, con Trump che continua a ribadire la sua intenzione di impossessarsi della Groenlandia, oggi territorio danese autonomo. “Penso che ce la faremo in un modo o nell’altro”, ha detto il presidente nel suo discorso sullo stato dell’Unione, lasciando aperta la possibilità di usare la forza militare o la coercizione economica. Sempre nello stesso discorso ha detto parole che sembrerebbero in contrasto con quando riferito poco prima: “Sosteniamo fermamente il vostro diritto di determinare il vostro futuro. E se lo scegliete, vi diamo il benvenuto negli Stati Uniti d’America”, ha detto, riferendosi agli abitanti della Groenlandia.

Non sposandoci molto dagli Usa, nel vicino Canada, diverse province hanno annunciato il bando degli alcolici provenienti dagli Stati Uniti, in risposta ai dazi imposti da Trump. In base a questi ultimi, le merci canadesi sono soggette a dazi del 25%, con le risorse energetiche colpite da un tasso inferiore del 10 percento.

Spostandoci in Sudamerica, il governo cileno ha avviato il processo di esproprio dei terreni dell’ex Colonia Dignidad, luogo di orrori e di torture, nonché rifugio per una setta che per tre decenni è stata guidata dall’ex militare nazista Paul Schäfer. Il luogo fu anche un centro di detenzione clandestino durante la dittatura di Pinochet. L’annuncio è stato fatto dal ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, Jaime Gajardo, e dal ministro dell’Edilizia e dell’Urbanistica, Carlos Montes.

Passando all’Africa, in Tanzania sono arrivati 18 rinoceronti bianchi dal Sudafrica per rafforzare la conservazione della specie e il turismo. La mossa è parte di un progetto che vedrà il Paese ricevere un totale di 36 rinoceronti bianchi, specie assente da decenni in Tanzania. Il Sudafrica ospita infatti la maggior parte dei rinoceronti bianchi rimasti al mondo, con una stima di 13.991 esemplari nel 2023.

Dalla Serbia arriva la notizia di incidenti e tumulti avvenuti ieri nel parlamento, dove i deputati dell’opposizione hanno inscenato una rumorosa protesta subito dopo l’inizio della nuova sessione di lavori dell’Assemblea. Ci sono stati fischi e lanci di petardi, fumogeni e anche lacrimogeni. Tre deputate donne sono state ferite e trasportate in ospedale. Di queste, una anche incinta.