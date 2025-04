Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci sono vari aggiornamenti sulla politica internazionale e non solo. Come ogni giorno, vediamo le news in dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo alla Casa Bianca per espandere l’estrazione e l’uso del carbone in Usa, dopo aver fatto marcia indietro sulla transizione green del predecessore Joe Biden. Il tycoon ha concesso una immediata deroga a 47 compagnie che operano miniere di carbone e ha ordinato al segretario per l’energia di salvare dalla chiusura una centrale a carbone in Arizona.

Sono quasi un centinaio i morti e oltre 160 i feriti, vittime del crollo di una discoteca a Santo Domingo, avvenuto durante un concerto di Rubby Perez, star della musica merengue. Tra le persone che hanno perso la vita ci sono anche due campioni del baseball: Octavio Dotel, ex lanciatore di 51 anni, e Tony Blanco Cabrera, 44 anni. Entrambi avevano giocato nella Mlb, la massima serie di baseball nordamericana. Anche lo stesso Rubby Perez è morto in seguito al crollo.

Spostiamoci in Brasile per l’annuncio del presidente Inácio Lula da Silva, che ha fatto sapere che la casa farmaceutica danese Novo Nordisk, produttrice dell’Ozempic, mira ad aumentare la sua capacità di produzione di trattamenti iniettabili per persone con obesità e diabete nel suo stabilimento di Montes Claros, nello stato del Minas Gerais, con un investimento di circa un miliardo di euro.

Il Canada ha annunciato che dal 9 aprile applicherà dazi del 25% sulle importazioni di alcuni veicoli dagli Stati Uniti, in risposta a una misura simile adottata dagli Stati Uniti. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato la misura il 3 aprile, poche ore dopo che gli Stati Uniti avevano imposto una tassa simile su tutti i veicoli importati dal Canada, senza tuttavia specificarne la data di entrata in vigore.

Il quotidiano britannico Guardian ha rivelato che il governo britannico sta sviluppando un progetto per la “previsione degli omicidi”, basato su alcuni algoritmi in grado di identificare le persone con le maggiori probabilità di diventare assassini. Il programma, chiamato inizialmente “progetto di previsione degli omicidi”, e poi cambiato in “condivisione dei dati per migliorare la valutazione del rischio”, è incentrato sulla ricerca all’interno del vasto archivio delle forze di polizia del Regno Unito per individuare i soggetti più potenzialmente pericolosi.