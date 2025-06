Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi in primo piano resta il conflitto tra Israele e Iran, che sarebbe giunto a una tregua, sebbene gli occhi delle diplomazie mondiali siano puntati allo sviluppo prossimo dello scontro. Come ogni giorno vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo proprio dall’Iran, che si è detto “pronto a risolvere i problemi con gli Stati Uniti, sulla base del quadro internazionale. Non chiediamo altro che i nostri diritti”: lo ha detto oggi il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, in una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita Muhammad bin Salman. Lo stesso Iran ha annunciato oggi di aver impiccato tre uomini ritenuti spie al servizio di Israele. “Idris Ali, Azad Shojai e Rasoul Ahmad Rasoul, che hanno tentato di importare nel Paese attrezzature per compiere omicidi, sono stati arrestati e processati per cooperazione con il regime sionista. La sentenza è stata eseguita questa mattina e sono stati impiccati”, ha dichiarato la magistratura iraniana.

Dal fronte israeliano, sette soldati israeliani sono stati uccisi in un singolo episodio nel sud della Striscia di Gaza. I militari avevano età comprese tra i 19 e i 21 anni e appartenevano al 605mo Battaglione del genio da combattimento, responsabile della distruzione delle infrastrutture del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia. Secondo un’indagine iniziale delle Forze di difesa israeliane (Idf), un “agente terroristico” palestinese ha piazzato una bomba sul veicolo corazzato da combattimento Puma in cui si trovavano i soldati a Khan Yunis: l’esplosione ha incendiato il mezzo e i tentativi di spegnerlo sono stati vani; tutti i soldati a bordo sono morti nel rogo.

Nei pipistrelli che vivono in Cina, nelle aree coltivate a frutteti che si trovano nella provincia Sud-occidentale dello Yunnan, sono state scoperte 20 nuove specie di virus e 2 di queste destano preoccupazione: sono infatti imparentate con i pericolosi virus Nipah ed Hendra, noti per causare malattie con elevati tassi di mortalità negli esseri umani. La scoperta, pubblicata sulla rivista Plos Pathogens, si deve al gruppo di ricerca guidato dall’Istituto dello Yunnan per il controllo e la prevenzione delle malattie endemiche.

Sempre in Cina pesanti inondazioni che stanno colpendo il Guizhou, la provincia nel sudovest della Cina, costringendo oltre 80.000 persone fino a martedì pomeriggio ad abbandonare le proprie case.In un’estate segnata da condizioni meteorologiche estreme, tra ondate di calore e violenti temporali, Pechino ha disposto l’invio delle squadre di soccorso in due contee del Guizhou, dove l’allerta meteo è ai livelli massimi, ha riferito l’agenzia statale Xinhua. Le immagini diffuse dall’emittente statale Cctv hanno mostrato i pesanti effetti delle piogge torrenziali: un ponte è crollato vicino alla città di Kaili a causa dello smottamento del terreno, mentre i mezzi anfibi hanno provveduto a recuperare decine di residenti rimasti isolati.