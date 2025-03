Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci spostiamo dagli Stati Uniti alla Corea del Sud. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dalla Turchia, dove nove giornalisti che hanno seguito le proteste a Istanbul per l’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu sono stati messi in custodia dalla polizia all’alba nelle loro abitazioni. Lo denuncia il sindacato dei giornalisti turco Disk Basin, secondo cui gli arrestati sono Onur Tosun dell’emittente Now, il fotoreporter Bulent Kilic, la giornalista Zeynep Kuray, il reporter di Afp Yasin Akgul, il giornalista Hayri Tunc, il fotoreporter della municipalità di Istanbul Kurtulus Ari, il reporter del portale Sendika, Zisan Gur, il fotoreporter Murat Kocabas, il giornalista Gokhan Kam e Baris Ince di BirGun.

Oltre oceano, a Panama, si protesta contro l’estrazione mineraria: come accaduto nell’ottobre e nel novembre 2023, i manifestanti ieri sono tornati in piazza per criticare l’annuncio del governo di avviare i colloqui per la riapertura della miniera di rame di Donoso (Colón), la più grande a cielo aperto dell’America Centrale. Diversi partecipanti alla protesta hanno indossato maschere dei felini come simbolo delle loro richieste. “Siamo sempre più numerosi a comportarci come dei felini, a monitorare le vostre azioni”, recita uno degli striscioni.

Spostandoci in Asia, la Corte costituzionale della Corea del Sud ha respinto oggi l’impeachment del primo ministro Han Duck-soo, reintegrandolo come presidente ad interim. “L’impeachment di Han è stato respinto con un voto di 5-1 dagli otto giudici della corte, due dei quali hanno votato per respingere completamente la mozione”, riferisce l’agenzia di stampa Yonhap. “Ringrazio la Corte costituzionale per la sua saggia decisione”, ha commentato Han.

Passando agli Stati Uniti, l’imprenditore sudafricano Elon Musk si prepara ad incassare miliardi di dollari da una serie di nuovi contratti federali con la compagnia spaziale, fiore all’occhiello del suo impero. Il dipartimento della Difesa si appresta ad acquistare i missili di SpaceX ed utilizzarli per spostare rapidamente carichi militari in tutto il mondo. Il dipartimento del Commercio è invece pronto ad avvalersi dei satelliti di Starlink nel suo maxi progetto da 42 miliardi di dollari per la banda larga nelle zone rurali.

Dal Brasile arriva la notizia che l’ex presidente Dilma Rousseff, al governo da gennaio 2011 ad agosto 2016, è stata rieletta alla guida della Nuova banca di sviluppo, nota come Banca dei Brics. La continuazione del suo mandato è stata approvata dal presidente della Russia, Vladimir Putin, in quanto Paese responsabile della nomina.