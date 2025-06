Tra le notizie che arrivano dal mondo il focus resta il Medio Oriente, con lo scontro tra Israele e Iran. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo proprio da Israele per il missile iraniano che ha colpito l’ospedale Soroka di Beer Sheva, uno dei migliori di Israele, che serve l’intera regione del Negev, curando israeliani di ogni fede e i palestinesi. “Il suo personale devoto – ebrei e arabi – lavora fianco a fianco in straordinaria armonia, unito dalla missione di guarire”, ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog. “Mando forza e sostegno alle équipe mediche, ai pazienti e ai residenti di Beer Sheva e di tutte le città attaccate questa mattina in Israele. In momenti come questi, ci viene ricordato cosa è veramente in gioco e i valori che stiamo difendendo”.

Spostandoci sull’altro fronte, la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha nominato Mohammad Karami alla guida delle forze terrestri delle Guardie della rivoluzione per sostituire Mohammad Pakpour, che è stato scelto la scorsa settimana come nuovo comandante dei pasdaran, dopo l’uccisione negli attacchi di Israele dell’ex capo Hossein Salami. Lo riporta Tasnim, agenzia iraniana legata alle Guardie della rivoluzione. In precedenza, Karami aveva guidato il quartier generale Quds delle forze terrestri dei pasdaran nell’Iran sudorientale.

Restando nella Repubblica Islamica, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver lanciato stanotte nuovi raid aerei su Teheran e zone limitrofe, rendono noto i media dello Stato ebraico. Esplosioni sono state segnalate nella capitale iraniana e nella vicina città di Karaj, secondo fonti locali citate dall’emittente araba Al Jazeera. Le Idf hanno quindi chiesto su Telegram l’evacuazione dei villaggi iraniani di Arak e Khondab, situati vicino a impianti nucleari, annunciando imminenti attacchi su quelle zone.

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le maggiori agenzie internazionali, si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per “porre fine” al conflitto. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Ma “la domanda è chi firmerà” l’accordo, ha aggiunto il capo del Cremlino, mettendo in dubbio la legittimità di Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale.

Spostiamoci negli Stati Unit, dove gli studenti stranieri che chiedono un visto per frequentare scuole e università americane dovranno rendere accessibili i propri profili social, per consentire ai diplomatici degli Stati Uniti di esaminare la loro attività online prima di ottenere visti per motivi di studio o di scambio. Chi si rifiuterà sarà sospettato di voler nascondere tali attività alle autorità statunitensi. Le nuove linee guida incaricano i diplomatici Usa di esaminare la presenza online di chi fa domanda per individuare “eventuali segnali di ostilità verso i cittadini, la cultura, il governo, le istituzioni o i principi fondanti degli Stati Uniti”.

Concludiamo con una notizia dal Sud America. I quattro bambini indigeni sopravvissuti per 40 giorni da soli nella foresta amazzonica in Colombia, in seguito allo schianto del piccolo aereo su cui viaggiavano con la madre, deceduta nell’incidente, sono tornati a casa dopo due anni di cure presso l’Istituto colombiano per il benessere familiare (Icbf). “Il loro ritorno a casa rappresenta molto più di una semplice conclusione: è l’inizio di una nuova fase in cui la famiglia torna ad essere il centro. Una fase in cui continuiamo a camminare al loro fianco per rafforzare i loro legami, promuovere ambienti protettivi e garantire che questi bambini crescano circondati da amore, cura e dignità”, ha sottolineato l’ente statale. La storia dei fratellini Lesly, Soleiny, Tien e Cristin Mucutuy commosse il mondo.