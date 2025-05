Tra le notizie che arrivano dal mondo si spazia dal Sud America al Medio Oriente. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dalla Spagna, per la morte di Andriy Portnov, avvocato e politico ucraino, in passato collaboratore del presidente Viktor Yanukovich. L’uomo è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola a Pozuelo de Alarcón, località alle porte di Madrid. Portnov sarebbe stato vittima di un agguato alle porte della Scuola Americana, dove stava portando i figli, secondo le prime ricostruzioni. I media spagnoli affermano che in passato l’ex collaboratore era stato indagato dai servizi segreti ucraini per presunti legami con Mosca.

Passiamo alla Russia, che non ha ricevuto ancora una proposta dal Vaticano per una possibile mediazione sul conflitto in Ucraina, ma il Paese “accoglie con favore la disponibilità e gli sforzi di tutti quei Paesi che desiderano contribuire a una rapida soluzione”. Queste le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Finora non è stata presa alcuna decisione sulla sede di ulteriori negoziati”, ha aggiunto il portavoce, citato dall’agenzia Interfax.

Per quanto riguarda il conflitto arabo-israeliano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi contro la popolazione civile di Gaza. “Ho chiesto nuovamente a Israele di fermare le operazioni militari che coinvolgono i civili e di aprire subito tutti i valichi per fare entrare aiuti umanitari. Vogliamo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: la guerra a Gaza deve terminare”, ha scritto Tajani su X, annunciando che “il governo italiano continua a seguire i civili colpiti dalla guerra.

In Messico, 700 animali sono stati trasferiti a Mazatlán da uno zoo situato a Culiacán a causa degli elevati livelli di violenza verificatisi nel capoluogo dello stato di Sinaloa. Si tratta della più grande operazione di ricollocazione della fauna selvatica mai registrata nel Paese. L’azione è coordinata dal santuario di Ostok, un’organizzazione guidata dall’attivista Ernesto Zazueta, che ha confermato i rischi per gli animali derivanti dalla criminalità organizzata

Concludiamo con un’altra notizia da oltre oceano. L’Assemblea legislativa di El Salvador, a maggioranza governativa, ha approvato la cosiddetta Legge sugli agenti stranieri, che impone un’imposta del 30% su transazioni, erogazioni, donazioni o importazioni in natura ricevute dalle ong. Il ricavato, secondo la nuova normativa, sarà destinato ad opere di interesse generale o sociale. L’obiettivo è rendere più trasparente il lavoro delle organizzazioni non governative e consentire ai salvadoregni di identificare gli agenti stranieri che cercano di influenzare l’opinione pubblica.