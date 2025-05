Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci sono diversi aggiornamenti, dal Perù all’Afghanistan. Vediamo le news in dettaglio.

Partiamo dal Sud America, con il Perù che potrebbe promuovere un turismo ecclesiastico dopo l’elezione del Pontefice, americano ma con cittadinanza peruviana. Le autorità locali stanno pensando di proporre il “Papa tour”, un itinerario turistico-religioso attraverso le località dove Leone XIV ha vissuto da missionario. Tra i siti inclusi nel tour spicca Chiclayo, la cittadina del Perù settentrionale di cui Robert Prevost è stato vescovo. Il percorso prevede poi fermate in piccoli paesi vicini, come Monsefú e Motupe.

Spostiamoci in Turchia, dove il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il Pkk, ha annunciato il suo scioglimento e la fine di oltre quattro decenni di lotta armata contro lo Stato turco, ha riferito l’agenzia di stampa filo-curda Anf. “Il 12/mo congresso del Pkk ha deciso di sciogliere la struttura organizzativa del Pkk e di porre fine alla sua lotta armata”, ha annunciato il gruppo armato curdo in una dichiarazione, dopo aver dichiarato in precedenza di aver tenuto il suo congresso la settimana scorsa.

Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. È quanto si legge in un comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra. Secondo la dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore “entro il 14 maggio”. Intervenendo a Ginevra, il segretario Usa al Tesoro Scott Bessent ha affermato che Cina e Usa “abbasseranno i loro dazi del 115%”, dopo aver concordato una pausa di 90 giorni. Lo riporta i media internazionali.

Passando al Medio Oriente, i talebani hanno aggiunto gli scacchi alla lista delle attività vietate nel Paese fino a nuovo avviso per timore che possano essere una fonte di gioco d’azzardo e quindi violano la moralità.Lo ha annunciato un funzionario del governo.

Gli scacchi “sono considerati un mezzo per scommettere denaro”, il che è proibito dalla legge sulla diffusione della virtù e la prevenzione del vizio (Pvpv), approvata lo scorso anno, ha detto Atal Mashwani, portavoce della Direzione sportiva.

Concludiamo con l’Ucraina, con il presidente ucraino Voldymyr Zelensky che ha affermato su Telegram di aver invitato il Papa in Ucraina durante la loro prima telefonata. “Ho parlato con Papa Leone XIV. Questa è stata la nostra prima conversazione, ma è stata già molto calorosa e davvero significativa”, ha detto il leader ucraino spiegando di aver invitato “Sua Santità a compiere una visita apostolica in Ucraina, una visita del genere porterebbe vera speranza a tutti i credenti, a tutto il nostro popolo”.