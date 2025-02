Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono vari casi di cronaca, come la 17enne uccisa per l’attacco di uno squalo o il bambino morto per l’esplosione di una camera iperbarica in cui era curato. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dall’Australia, dove una ragazza di 17 anni è morta in seguito all’attacco di uno squalo a Bribie Island, a nord di Brisbane. La giovane è stata colpita mentre nuotava nella parte sud-orientale dell’isola. A differenza del lato occidentale calmo e protetto, la costa orientale è una spiaggia aperta e più soggetta a questo tipo di attacchi. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Spostiamoci negli Stati Uniti. Un bambino di cinque anni è morto nel Michigan durante un’esplosione all’interno di una camera iperbarica dove era sottoposto a cure mediche. “È un incidente orribile e tragico”, ha affermato il tenente della polizia di Troy Ben Hancock durante una conferenza stampa. I primi soccorritori sono arrivati sul posto e hanno trovato la camera in fiamme estraendo il ragazzo, che poi è stato dichiarato morto.

Restiamo negli Usa per un’altra notizia di cronaca. Una donna stava guidando la sua auto quando la sua sigaretta elettronica che teneva tra le gambe è esplosa, trasformando la sua macchia in una “palla di fuoco”. L’incidente è avvenuto lo scorso novembre, ma la notizia è apparsa sui media solo in questi giorni. Quando era alla guida, Suzanne ha visto i suoi pantaloni infuocati, subito è scesa dalla macchina e si è spogliata, chiamando in soccorsi, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Dothan, in Alabama. La donna ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici, tra cui un innesto di pelle per aiutare a guarire le ferite.

Spostiamoci in Sri Lanka, dove una turista britannica è stata trovata morta in un ostello. Un tribunale del posto ha ordinato la chiusura del caso, ma la polizia ha deciso di aprire un’indagine e verrà condotta un’autopsia una volta che i parenti della vittima saranno arrivati ​​nel Paese per identificare i suoi resti. La donna condivideva la sua stanza con una coppia a Kollupitiya, quartiere della capitale Colombo. Anche i due turisti tedeschi sono finiti in ospedale e sono ancora ricoverati. L’ostello che li ospitava è stato chiuso. Una delle ipotesi è che possano aver avuto un’intossicazione alimentare.

Dalla Spagna arriva un nuovo caso di femminicidio. Una donna di 40 anni di origine cubana è stata accoltellata a morte dal suo compagno di 72 anni. L’omicidio è avvenuto in strada nella cittadina asturiana di Sama de Langreo. La vittima, di nome Karikenia, era residente a Langreo, aveva 40 anni ed era madre di tre figli ancora minorenni. L’uomo è già stato arrestato per presunti reati di violenza di genere e omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima e il suo carnefice avrebbero avuto solo una breve relazione.