Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono vari casi di cronaca, come la ragazza picchiata e strangolata a morte dall’ex compagno geloso in Inghilterra, alla giovane mamma morta annegata dopo essere caduta e rimasta incastrata tra le rocce sulla spiaggia di Lowestoft, sempre nel Regno Unito. Poi c’è la questione dei dazi, che potrebbe impattare su alcuni giocattoli molto popolari come le Barbie.

Partiamo da Regno Unito, dove un uomo è accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata, picchiandola e strangolandola, perché non accettava che lei avesse una nuova relazione. Elise Mason, 37 anni, è stata trovata morta nell’aprile 2023 in una casa in cui aveva vissuto in precedenza insieme all’imputato, Mark Donovan, a Great Baddow, in Inghilterra. Per il procuratore Andrew Jackson: “Donovan semplicemente non riusciva ad accettare che la relazione fosse finita”.

Restiamo in Inghilterra, per morte di una donna annegata la scorsa domenica dopo essere rimasta intrappolata tra le rocce nel lungomare del Suffolk. I servizi di emergenza sono giunti sul posto per liberare la trentaduenne, ma il loro intervento è stato vano, perché la donna non ce l’ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, da parte di chi conosceva la vittima ma anche di chi ha solo voluto esprimere un pensiero per la morte della donna.

Spostiamoci in India. Qui un turista tedesco di 77 anni, Michael Jurcen, è morto dopo essere stato attaccato da un elefante mentre percorreva in moto la Tiger Valley nel distretto di Coimbatore, nello Stato del Tamil Nadu. L’uomo era stato messo in guardia da alcuni pedoni sulla pericolosità dell’attraversamento della strada in quel momento, ma lui ha proceduto ed è morto.

Spostiamoci negli Stati Uniti. Il gigante della produzione di giocattoli Mattel ha affermato che potrebbe aumentare i suoi prezzi negli Usa per compensare l’impatto dei dazi di Donald Trump. Nel fine settimana, il responsabile dell’Internazionale presso la Camera di commercio degli Stati Uniti, John Murphy, ha affermato che il piano tariffario di Trump non farà altro che “aumentare i prezzi per le famiglie americane e sconvolgere le catene di fornitura”. Giochi come le Barbie potrebbero diventare beni sempre più cari da acquistare.

Passiamo al Medio Oriente. I talebani hanno fatto irruzione nella sede di una radio afghana dedicata all’empowerment e all’istruzione delle donne, Radio Begum, arrestando due persone e interrompendo le trasmissioni. “Ufficiali della Direzione generale dell’intelligence assistiti da rappresentanti del Ministero dell’informazione e della cultura hanno fatto irruzione oggi nel complesso di Begum a Kabul”, ha riferito l’emittente, chiedendo il rapido rilascio del suo personale.