Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi troviamo vari casi di cronaca, come la donna che ha annegato la sua figliastra o la bimba che è morta perché una setta religiosa le ha tolto l’insulina, confidando nell’aiuto di Dio al posto del farmaco. Ma vediamo le notizie nel dettaglio

Partiamo dal Brasile, dove una donna è accusata di aver ingannato e fatto cadere in una lavatrice piena d’acqua un bambina, che è morta annegata. Isabelly Oliveira Assuncao, tre anni, viveva con la madre, ma trascorreva il venerdì e il sabato con il padre. Quando lui lavorava, era affidata alle cure della compagna di lui, Suzana Dazar dos Santos. La Procura della Repubblica di Paranà ha accusato dos Santos di aver organizzato l’annegamento di Isabelly, mettendo nell’elettrodomestico i giocattoli preferiti della bimba, con uno sgabello vicino. La piccola ci è rimasta dentro 30 minuti, annegando.

Spostiamoci in Australia. Quattordici membri di un gruppo religioso sono stati condannati per l’omicidio di una bambina diabetica di otto anni, cui è stata negata l’insulina per quasi una settimana. Elizabeth Struhs è morta a casa nel 2022, dopo aver sofferto di chetoacidosi diabetica, che causa livelli di zucchero nel sangue fatalmente alti. La corte ha appreso che il trattamento di Elizabeth è stato sospeso perché il gruppo, noto come Saints, si opponeva alle cure mediche, credendo che Dio l’avrebbe guarita.

Passando al Centro America, il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha previsto che quest’anno il tasso di omicidi del Paese sarà inferiore ad uno ogni 100mila abitanti. “Quest’anno il nostro tasso di omicidi sarà inferiore ad uno”, ha scritto Bukele sul suo account ufficiale di X. Il politico si è impegnato a ridurre il tasso di omicidi a quello che sarebbe un nuovo minimo storico, dopo che nel 2024 era stato pari a 1,9 ogni 100mila abitanti. Dieci anni fa, nel 2015, era di 106,3 omicidi per 100.000 abitanti.

Da segnalare anche la decisione della Corte Suprema della British Columbia, in Canada, che ha condannato all’ergastolo Tanner Fox per l’omicidio nel 2022 di Ripudaman Singh Malik, l’uomo indiano inizialmente accusato e poi assolto per un attacco terroristico avvenuto nel 1985, quando su un aereo partito da Montreal e diretto a Delhi, furono uccise più di 260 persone canadesi. Fox si era dichiarato colpevole dell’omicidio insieme a un altro uomo, Jose Lopez, ammettendo di essere stati pagati per il delitto, senza però specificare da chi.

La città di Nenmara, nel distretto indiano di Palakkad, in Kerala (India), è in agitazione dopo duplice omicidio che ha scosso la popolazione. Un uomo di 55 anni e sua madre di 75 sono stati accoltellati a morte da un loro vicino di casa, che era in libertà su cauzione. Quest’ultimo aveva infatti già ucciso la moglie del 55enne cinque anni fa. La polizia ha arrestato il detenuto dopo una ricerca durata 36 ore, ma le proteste dei cittadini sono stati tali che gli agenti sono dovuti intervenire per fermarli.