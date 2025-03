Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi si spazia dal Sudamerica all’Australia. Ma vediamo le news nel dettaglio.

Partiamo dall’Argentina, dove è morto a 99 anni l’ultimo superstite della Lista di Schindler, Francisco Witcher. Il decesso è avvenuto a Buenos Aires una settimana fa, il 26 febbraio, nella sua casa. Ma solo nelle scorse ore è arrivato l’annuncio del nipote, il giornalista sportivo Tomas Witchter. “Vi comunico che è morto mio nonno, che ha dedicato gran parte della sua vita a raccontare la sua storia e la sua eredità. Se la sua morte serve a riportare in vita la sua storia, ben venga”.

Spostiamoci in Francia. Una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata sui binari che portano alla Gare du Nord, a Parigi. L’ordigno è stato scoperto nella notte durante alcuni lavori di manutenzione svolti nell’area di Saint Denis. Mentre si lavora a disattivare il dispositivo, la città è andata incontro a forti disagi legati al traffico stradale e ferroviario.

Spostiamoci in Australia. Lo scorso giovedì pomeriggio la polizia ha incriminato un diciassettenne che è salito su un aereo con un fucile e munizioni. Il giovane è stato filmato mentre veniva trascinato a terra dai passeggeri e dall’equipaggio mentre l’aereo si preparava a decollare dall’aeroporto di Avalon, vicino a Melbourne. Si trattava di un volo con a bordo 160 persone dirette a Sydney.

Dal Medioriente arriva la notizia di violenti scontri nel nordovest della Siria tra membri delle forze di sicurezza e combattenti ‘leali’ al deposto presidente Bashar al-Assad. Ci sarebbero stati più di 70 morti, afferma l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). “Più di 70 persone sono state uccise e decine di altre ferite o catturate in sanguinosi scontri e imboscate sulla costa siriana tra membri dei ministeri della Difesa e dell’Interno e militanti dell’esercito del defunto regime”, ha riferito su X l’organizzazione con sede nel Regno Unito e che dispone di una vasta rete di fonti in Siria.

Ancora disagi per le piogge nel sud est della Spagna. In particolare, a Lorca (Regione di Murcia), ci sono stati allagamenti a causa dell’esondazione di un fiume per le forti precipitazioni. Delle auto sono state sommerse dalla corrente e una donna è rimasta bloccata nel proprio veicolo e poi salvata dai vigili del fuoco. Il comune ha chiesto ai cittadini di non uscire finché le piogge proseguono.