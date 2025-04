Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci sono casi di cronaca e politica internazionale. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti ne dettaglio.

Partiamo dal Brasile, per una notizia che ha fatto il giro del globo. Una neonata è stata trovata tra i rifiuti dagli spazzini nella Zona Nord di Rio de Janeiro e portata all’ospedale di maternità Herculano Pinheiro, a Madureira. Gli addetti alla nettezza urbana hanno filmato il momento in cui la piccola è stata salvata: nel video si vede il bidone della spazzatura che si trovava già nel compattatore del camion. “Pensavo fosse una bambola, volevo darla a mia figlia”, ha detto l’operatore ecologico che l’ha salvata.

In Argentina continua il processo che vede imputato l’intero staff medico che aveva in cura Diego Armando Maradona al momento della morte, il 25 novembre del 2020. L’ultima notizia è che non c’erano tracce di droghe o alcol nel sangue del pibe de oro. Lo hanno affermato i forensi, che hanno eseguito l’autopsia e le analisi sul corpo dell’idolo argentino del calcio. “Nessuno dei quattro campioni ha rivelato tracce di alcol, cocaina, marijuana, mdma, ecstasy o anfetamina”, ha affermato il biochimico ed esperto forense Ezequiel Ventosi.

Spostiamoci in Francia, dove è stata messa sotto scorta Bénédicte de Perthuis, la magistrata del tribunale di Parigi bersaglio di minacce dopo che ha condannato Marine Le Pen nel processo sulla frode al Parlamento europeo. Secondo fonti di polizia citate dal quotidiano Le Figaro, la magistrata è stata posta sotto protezione e una pattuglia di agenti staziona dinanzi alla sua abitazione.

Passando all’Estremo Oriente, l’esercito cinese ha annunciato di aver schierato oggi la sua portaerei Shandong in esercitazioni vicino a Taiwan volte a testare la capacità di “bloccare” l’isola autonoma. La Shandong ha condotto esercitazioni che hanno coinvolto “coordinamento nave-aereo, conquista della superiorità aerea di area e attacco a obiettivi terrestri e marittimi”, ha affermato l’Eastern Theater Command dell’esercito di Pechino.

Concludiamo con un aggiornamento dal Myanmar, colpito da un grave terremoto il 27 marzo 2025. La scorsa notte l’esercito avrebbe aperto il fuoco contro un convoglio che stava portando aiuti nelle zone colpite dal terremoto. Lo scrive la Bbc citando l’Esercito di liberazione nazionale Ta’ang, un gruppo ribelle armato, secondo cui le truppe militari hanno sparato contro un convoglio di nove veicoli utilizzando mitragliatrici pesanti mentre attraversava la cittadina di Naung Cho, nello stato settentrionale di Shan, diretto a Mandalay.