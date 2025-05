Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi si spazia dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dall’Argentina, dove una nuova sentenza complica il futuro dell’ex “Presidenta” Cristina Fernández de Kirchner, dopo che il Procuratore generale dell’Argentina, Eduardo Casal, ha stabilito oggi che si deve rivedere la condanna contro la politica a sei anni e inasprirla a 12 anni di prigione per associazione illecita in un clamoroso caso di corruzione negli appalti pubblici. Casal ha chiesto che l’ex presidente non sia solo punita per frode, ma anche per associazione illecita, nel caso degli atti di corruzione avvenuti in 51 gare di appalto pubblico nella provincia di Santa Cruz, nel sud del paese, nel periodo 2003-2015.

Spostiamoci in Florida, Stato dove sarà vietata l’aggiunta di fluoro e altri additivi nell’acqua potabile. Il governatore Ron DeSantis ha firmato la legge del divieto, con la quale lo Stato diventa il secondo in America, dopo lo Utah, a vietare l’aggiunta di additivi nell’acqua. La firma è arrivata nonostante le preoccupazioni degli esperti di salute pubblica, ma è in linea con la posizione del ministro della sanità Robert F. Kennedy Jr.

Restiamo negli Usa, per una notizia che coinvolge il cantante Chris Brown, ex fidanzato della superstar Rihanna, che è stato accusato di “lesioni personali gravi” per un’aggressione in una discoteca londinese nel 2023, secondo quanto dichiarato dalla polizia. Arrestato ieri mattina in un hotel di Manchester, Brown rimane in custodia cautelare e comparirà in tribunale nella città nord-occidentale oggi.

La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 50 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nella Striscia dopo la mezzanotte. “Il numero di martiri uccisi nei bombardamenti israeliani contro abitazioni civili nella Striscia di Gaza settentrionale tra mezzanotte e questa mattina presto è salito a 50…Le nostre squadre stanno ancora lavorando in quelle zone”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Afp un funzionario della Protezione civile, Mohammed al-Mughayyir.

Concludiamo con un aggiornamento sul centinaio di cittadini italiani e 17 spagnoli che sono rientrati in Italia dalla Libia, dove erano bloccati dagli scontri delle ultime ore a Tripoli tra milizie rivali e che nella giornata di ieri, grazie all’ambasciata d’Italia e a personale dei carabinieri e della Presidenza del Consiglio, avevano raggiunto, l’aeroporto di Misurata per imbarcarsi poi su un volo speciale diretto a Roma.