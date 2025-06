Tra le notizie che arrivano dal mondo oltre ai conflitti in Medio Oriente ci sono da segnalare diverse alluvioni che si sono abbattute su vari Paesi, dalla Francia alla Cina. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo da Israele, che ha annunciato la sospensione delle consegne di aiuti a Gaza dopo la minaccia del ministro di ultradestra Bezalel Smotrich di dimettersi dal governo se non fossero state prese misure per impedire che gli aiuti arrivassero a Hamas. La notizia è stata diffusa poco dopo che l’ufficio del primo ministro aveva annunciato che Benyamin Netanyahu ha ordinato all’Idf di elaborare un piano in 48 ore per impedire ad Hamas di rubare gli aiuti. La sospensione della consegna di aiuti rimarrà in vigore fino alla presentazione del piano dell’esercito, aggiunge la fonte.

Sei persone sono invece morte in Cina a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito la contea di Rongjiang, nella provincia meridionale di Guizhou, secondo l’Ufficio di controllo locale delle calamità naturali. È l’ultimo bilancio aggiornato a questa mattina diffuso dal network statale Cctv, ricordando che le inondazioni hanno raggiunto il picco martedì, sommergendo la maggior parte delle aree urbane basse e causando ingenti danni alle infrastrutture. Elettricità, comunicazioni e approvvigionamento idrico sono stati interrotti e le strade sono rimaste impraticabili, ma i livelli dell’acqua nel capoluogo di contea sono adesso scesi al di sotto della soglia di allerta.

Violenti temporali si sono abbattuti ieri sera e in nottata anche sulla Francia, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 17, stando a un bilancio della Protezione civile. Uno dei feriti è in uno stato grave. Un ragazzino di 12 anni è stato ucciso dalla caduta di un albero vicino a Montauban, nel sud-ovest, mentre in Mayenne, nella Francia occidentale, un uomo alla guida di un “quad” è morto dopo aver urtato un albero caduto sulla strada. I temporali si sono abbattuti su quasi tutto il Paese dopo un picco di caldo insolito per giugno, con temperature spesso sopra i 35 gradi.

Allerta arancione per le intense piogge monsoniche anche nello Stato indiano del Kerala. L’India Meteorological Department prevede che ampie aree di sette distretti tra cui Ernakulam, Idukki, Kottayam e Thrissur potranno essere allagate nelle prossime ore. L’allerta arancione scatta in India quando si attendono piogge da 11 a 20 cm. Nel luglio del 2024 il monsone provocò una serie di slavine e smottamenti in cui morirono almeno 200 persone e vennero distrutte innumerevoli abitazioni.

Concludiamo dal Cile, con lo Stato che ha riconosciuto per la prima volta in un documento ufficiale le violazioni ai diritti umani compiute all’interno della congregazione religiosa ‘Colonia Dignidad’, fondata dall’ex medico e gerarca nazista, Paul Schafer, e al centro di gravi denunce per pedofilia, torture e uccisioni. È quanto emerge dal documento pubblicato oggi dall’Istituto per i diritti umani del Cile (Indh) dove si afferma che all’interno della colonia “sono state commesse violazioni gravi e massive dei diritti umani” e si ammette che “lo Stato cileno ha ceduto la sua sovranità per consegnare in mano a criminali la vita di centinaia di persone”. Allarme anche per la situazione del fiume Chooralmala che si sta ingrossando e spinge fango verso le rive.