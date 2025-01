Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi troviamo vari di casi di cronaca, come la storia della bambina morta annegata in piscina in Daghestan, dove i bagnini maschi sono vietati alla presenza di donne. Poi la storia della pensionata 81enne che affronta i ladri entrati di notte nella sua casa e ancora, un’altra donna che scopre di essere incinta all’ottavo mese mentre era in vacanza e partorisce poco dopo. Ma vediamo le notizie del dettaglio.

Una bambina di 10 anni è morta annegata in una piscina pubblica dove i bagnini maschi sono vietati in presenza di donne. La piccola si trovava nei bagni del villaggio di Dylym, nel Daghestan (Russia). I fatti risalgono allo scorso marzo, ma solo nelle scorse ore il tribunale distrettuale di Kazbekovsky ha emesso una condanna verso il proprietario della struttura: il pagamento di (soli) 130mila rubli, circa 1200 euro. Secondo i media locali, la bambina non avrebbe dovuto trovarsi lì. La corte ha anche ricordato che, a fronte della mentalità del Daghestan, bisogna considerare che “non ci sono istruttori di nuoto in piscina in presenza di visitatori donne”.

Ci spostiamo nel Regno Unito. La scorsa domenica Catherine Skykes, 81 anni, stava dormendo quando la sua casa è stata scassinata dai ladri. L’abitazione si trova a Clifton, quartiere di Salford nella contea della Grande Manchester, in Inghilterra. L’anziana ha trovato i malviventi della sua cucina e, seppur terrorizzata, li ha affrontati, riuscendo a togliere il passamontagna a uno di loro. Gli intrusi sono comunque riusciti a portare via 870 sterline, ma il fatto che siano stati parzialmente identificati potrebbe portare la polizia a rintracciarli e arrestarli più velocemente.

Dal Sud America la storia di una donna che ha scoperto di essere incinta di otto mesi mentre era in vacanza, dando alla luce un maschietto solo poche ore dopo aver appreso la notizia. Mariane, questo il suo nome, era in visita dai familiari nel Brasile centrale quando è entrata inaspettatamente in travaglio. Ha detto che non aveva idea di essere incinta perché il suo ciclo mestruale era normale e stava usando un metodo anticoncezionale. Lo scorso 3 gennaio la donna si è recata in un ospedale perché pensava di avere la pressione alta a causa del caldo, ma in realtà ha scoperto di aspettare il terzo figlio e lo ha partorito poco dopo.

Dall’India. Una ragazza di 24 anni è stata condannata a morte nel Kerala per aver ucciso due anni fa il suo fidanzato, avvelenandolo. Nel 2022, Greeshma, questo il suo nome, aveva fatto bere al suo partner un tonico ayurvedico, mescolato con paraquat, un erbicida. L’uomo è morto 11 giorni dopo per sindrome da disfunzione multiorgano. La donna aveva pianificato l’omicidio poiché il fidanzato si era rifiutato di porre fine alla loro relazione dopo che per lei era stato combinato un matrimonio con un militare.

Infine una storia che arriva dall’Oceania. Una gatta Maine Coon di nome Mittens ha fatto tre viaggi in 24 ore tra la Nuova Zelanda e l’Australia. L’animale era in gabbia nella stiva di un aereo in un volo diretto da Christchurch, Nuova Zelanda, alla sua nuova casa a Melbourne, in Australia. La proprietaria lo ha aspettato ore una volta atterrata, ma del suo amico peloso non c’era alcuna traccia. La donna è stata poi informata che purtroppo, per un errore, l’animale era tornato in Nuova Zalanda. La storia ha avuto però un lieto fine perché una ditta che si occupa di traslochi di animali domestici ha rimesso la gatta in volo verso l’Australia, dove ad attenderla c’era la sua padrona.