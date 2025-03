Sono varie le notizie che arrivano oggi dal mondo. La più clamorosa è l’annuncio del riarmo dell’Unione Europea, con un piano apposito che mira a migliorare la sicurezza degli Stati membri.

Partiamo proprio dal Regno Unito, dove si è tenuto il summit sull’Ucraina e la difesa europea alla Lancaster House. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto: “Dobbiamo riarmare urgentemente l’Europa”. E ha aggiunto: “Dobbiamo davvero intensificare in modo massiccio la produzione militare e gli investimenti”, ribadendo l’intenzione di proporre un piano al Consiglio europeo straordinario. L’Ue “fornirà 150 miliardi di euro di prestiti agli stati membri per investimenti nella difesa” per un totale di 800 miliardi.

Gli Stati Uniti hanno invece sospeso tutti gli attuali aiuti militari all’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la pausa durerà fino a quando il presidente Donald Trump non avrà determinato la buona fede dell’impegno di Kiev verso la pace.

Spostiamoci in Cile, dove sono state trovate 68 rane di Darwin, una specie scoperta dal naturalista inglese nel 1834 oggi a rischio di estinzione. L’eccezionale ritrovamento è avvenuto a pochi metri dal lago Llanquihue, nel Parco Nazionale Vicente Pérez Rosales, il più antico del Cile. Si tratta dell’unico anfibio in cui il maschio alleva i girini all’interno del suo sacco vocale, fino a quando non subiscono la metamorfosi e il padre rilascia sul suolo della foresta piccole rane di mezzo centimetro.

Passando all’Asia, le Dogane cinesi hanno annunciato l’immediato stop all’import di tutto il legname proveniente dagli Usa dopo aver rilevato nel periodo di quarantena “la presenza di parassiti forestali come i coleotteri nei tronchi”. Annuncio forse non casuale, considerando che arriva nel giorno delle ritorsioni cinesi ai dazi americani.

Dalla Francia arriva la notizia del caso di dodici auto Tesla date dalle fiamme in una concessionaria del marchio del miliardario Elon Musk a Plaisance-du-Touch, a pochi chilometri da Tolosa. Otto veicoli sono andati distrutti, mentre altri quattro sono stati danneggiati gravemente. Per la procura non ci sarebbe “alcun dubbio sul fatto che l’incendio sia stato intenzionale”.