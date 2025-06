Tra le notizie che arrivano dal mondo in primo piano c’è lo scontro tra Israele e Iran, che si è aggravato con l’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo da Israele, con le forze di Difesa che hanno identificato un totale di otto missili lanciati dalla Repubblica Islamica verso lo Stato ebraico in quattro raffiche diverse, di cui la maggior parte è stata intercettata mentre alcuni sono caduti sul territorio. La Compagnia elettrica israeliana (Iec) ha riferito che, a seguito di danni nei pressi di una infrastruttura strategica nel sud del Paese, si sono verificate interruzioni nella fornitura di energia elettrica a diverse comunità della zona. L’Idf afferma di aver attaccato sei aeroporti in tutto l’Iran. Secondo l’esercito israeliano, circa 15 jet ed elicotteri sono stati distrutti nell’Iran occidentale, orientale e centrale. Tra questi c’erano gli aerei F-14, F-5 e AH-1.

Da parte sua la Francia ha preso posizione netta sul nuovo conflitto in Medio Oriente: “Respingiamo ogni tentativo di organizzare un cambio di regime” in Iran “con la forza, crediamo nel diritto dei popoli di autodeterminarsi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, all’arrivo al Consiglio Ue Esteri. “L’Europa può portare la sua esperienza, la sua competenza”, ha aggiunto, ricordando che la riunione di venerdì scorso a Ginevra è stata “aperta con le autorità iraniane”. Il ministro, che ha lanciato un appello alla “soluzione” della crisi “attraverso il negoziato”, ha respinto “qualsiasi tentativo di organizzare un cambio di regime attraverso la forza”, sottolineando che “sarebbe illusorio e pericoloso pensare di poter provocare un cambiamento del genere con la forza e le bombe”.

Anche la Cina ha esortato Iran e Israele a “ridurre l’escalation” per scongiurare che “un allargamento del conflitto” e che gli effetti negativi possano ampliarsi fino ad avere conseguenze “per l’economia mondiale”. Pechino invita “le parti in conflitto a impedire che la situazione si aggravi, a evitare risolutamente un’impennata della guerra e a tornare sulla strada della risoluzione politica”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano. Il Golfo Persico e le acque circostanti “sono importanti per il commercio internazionale di merci ed energia.

Spostiamoci in Sud America per una notizia di tutt’altro tipo. Il veleno di uno scorpione comune dell’Amazzonia potrebbe aprire la strada a un farmaco contro il cancro al seno. Ne è convinto un gruppo di ricercatori dell’Università di San Paolo (Usp) che – in collaborazione con l’Istituto nazionale di ricerche dell’Amazzonia (Inpa) e l’Università dello Stato dell’Amazzonia (Uea) – ha individuato nella tossina dello scorpione Brotheas amazonicus una molecola con effetti simili a quelli dei farmaci chemioterapici più utilizzati. I risultati preliminari della ricerca sono stati presentati alla Fapesp Week, tenutasi dal 10 al 12 giugno a Tolosa, in Francia.

Restiamo in Sud America, con il governo di El Salvador che ha dispiegato 1.500 soldati e 500 agenti di polizia nella città centrale di Apopa per contrastare la presunta presenza di membri di ‘pandillas’ (gang) che starebbero cercando di riorganizzarsi, ha riferito sul social X il presidente Nayib Bukele. “A San Bartolo, Ilopango, alcuni membri di gang hanno cercato di tornare e riorganizzarsi. L’intelligence della polizia e le denunce della popolazione l’hanno confermato”, ha postato Bukele.