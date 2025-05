Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi passiamo dall’America all’Asia. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim, due dipendenti dell’ambasciata israeliana, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco all’esterno del Jewish Museum di Washington. Un uomo è stato visto camminare nei pressi del Jewish Museum di Washington prima di aprire il fuoco, colpendo un uomo e una donna. Il sospettato, inoltre, avrebbe gridato “Free Palestine” durante l’arresto. Stiamo indagando per avere più informazioni da condividere. “Preghiamo per le famiglie delle vittime”, scrive su X la segretaria per la sicurezza interna statunitense, Kristi Noem.

Spostiamoci in Sud America per un’insolita elezione in un piccolo comune dell’Uruguay. Qui il sindaco di San Bautista, a circa 63 chilometri da Montevideo, è stato estratto a sorte dopo che i voti da lui ricevuti erano risultati pari a quelli del suo sfidante. Alla fine, il candidato del Partido Colorado (liberale), Joaquín Farina, ha prevalso su Roberto Siriani, del Partito Nazionale (centro-destra). Lo scorso 11 maggio, i due politici avevano ottenuto 857 voti ciascuno, costringendoli a questo insolito ballottaggio.

Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato alle 5:19 ora italiana al largo di Creta. Il sisma è avvenuto in mare ad una profondità di 62 chilometri. La forte scossa, che è stata avvertita anche ad Atene, ha fatto tremare le isole meridionali greche, ma senza provocare vittime. Non ci sono neanche notizie di danni.

Spostiamoci in Asia, per un “grave” incidente accaduto durante il varo di una nuova nave da guerra nordcoreana. Lo rendono noto i media di Stato riportando le parole di Kim Jong Un che ha parlato di un “atto criminale causato da assoluta negligenza”. Secondo quanto riportato dalla Korean Central News Agency, l’episodio sarebbe avvenuto durante la cerimonia di inaugurazione di un nuovo cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate.

Concludiamo con un notizia dal Messico. Un attacco di sicari con armi da fuoco contro la sede della campagna elettorale di Xóchitl Tress, candidata a sindaco di Juan Rodríguez Clara, città messicana di 40mila abitanti nello Stato orientale di Veracruz, ha provocato la morte della fotografa e giornalista Avisack Douglas, che lavorava per la candidata del partito Movimiento Ciudadano in vista delle amministrative che si celebreranno il prossimo 1 di giugno.