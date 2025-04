Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi si spazia dagli tati Uniti alla Cina. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti in dettaglio.

Partiamo con una notizia da Bruxelles. L’Ue è pronta a introdurre “una tassa sui ricavi pubblicitari digitali” che potrebbe colpire le Big Tech, se i negoziati con Donald Trump per raggiungere un’intesa commerciale dovessero fallire. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista al Financial Times. Durante la tregua di 90 giorni sui dazi, Bruxelles cercherà un accordo “pienamente equilibrato” con Washington.

Spostiamoci negli Stati Uniti per una notizia di cronaca che ha scosso mezzo mondo. Sei persone sono morte nella caduta di un elicottero che stava sorvolando il fiume Hudson. Si tratta del pilota e dei cinque passeggeri a bordo: Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni. Il pilota 36enne alla guida dell’elicottero Bell 206 lavorava per la società New York Helicopters.

Passando al Portogallo, la Metropolitana di Lisbona ha scelto di esporre gli oggetti smarriti come prodotti da pubblicizzare o, addirittura, opere d’arte. Si chiama “Lost but…found” ed è un vero e proprio servizio agli utenti, con borsette, sciarpe e ombrelli esposti nella cartellonistica pubblicitaria delle varie stazioni del metrò. C’è poi un numero di telefono a cui chiamare per recuperarli.

La Cina ha fatto sapere di aver rialzato i suoi contro dazi sulle importazioni dei beni Usa dall’84% al 125%. Lo riferisce il ministero delle Finanze, precisando che le nuove misure entreranno in vigore il 12 aprile. Il gigante asiatico ha chiarito che “ignorerà ulteriori giochi sui numeri dei dazi statunitensi” che avranno “perso la loro giustificazione economica”.

Concludendo dal Medio Oriente, l’Iran ha dichiarato che darà “una vera possibilità” ai colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti domani in Oman. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato su X che gli Usa dovrebbero apprezzare la decisione di Teheran di avviare i colloqui nonostante il “prevalente clamore conflittuale” di Washington.