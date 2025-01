Tra le notizie dal mondo oggi troviamo diversi casi di cronaca, come l’uomo che se ne va in giro con i resti di sua moglie nello zaino in Kenya o la donna che si è beccata 16 anni di carcere per aver rubato 34 bottiglie di vino in un supermercato del Devon. Ma vediamo tutte le notizie del dettaglio.

A Huruma, distretto a est di Nairobi, in Kenya, è stato arrestato un uomo che trasportava un cadavere mutilato nello zaino. Quando gli agenti hanno perquisito la borsa sono rimasto scioccati: conteneva i resti di una donna. Dopo essere stato interrogato, il 29enne ha confessato, ammettendo che appartenevano alla moglie 19enne. A casa dell’uomo gli ufficiali hanno trovato un coltello, vestiti intrisi di sangue e altre parti del corpo della donna sotto un letto.

Restando in Africa, un italiano è stato aggredito, rapinato e ucciso nella casa di proprietà dove passava diversi mesi di vacanza durante l’anno a Sousse in Tunisia, centro costiero di 270mila abitanti, terza città del Paese. La vittima è Paolo Corsi, 73 anni ex professore di latino e greco, marchigiano di Ripatransone nell’Ascolano. La vicenda è seguita dall’ambasciata italiana a Tunisi, in raccordo con la Farnesina, che sta prestando assistenza alla famiglia del connazionale.

Spostiamoci nel Regno Unito, nel Devon, dove una donna è stata incarcerata per aver rubato cibo e 34 bottiglie di vino da un Tesco Express. Lucy Hanks, 37 anni, è stata condannata a 16 mesi dopo essersi dichiarata colpevole di quattro furti, più altri reati, incluso il possesso di metadone. La Exeter Crown Court ha appreso che Hanks ha rubato 17 bottiglie di vino due volte nello stesso giorno, nel marzo 2024.

Passando in India, un tribunale ha condannato a morte cinque uomini per lo stupro di gruppo e l’omicidio di un’adolescente, del padre di quest’ultima e di una loro nipote. Il crimine è stato commesso nel gennaio 2021, quando il gruppo ha offerto alla ragazza e alla sua famiglia, tutti membri di una comunità tribale svantaggiata nello stato centrale di Chhattisgarh, un passaggio sulle loro moto mentre aspettavano i mezzi pubblici. In seguito hanno bastonato a morte il padre della vittima mentre tentava di fermare lo stupro, uccidendo anche la nipotina.

Concludiamo con una notizia dal Messico, dove la Procura dello Stato messicano di Chihuahua ha trovato 10 cadaveri, di cui otto smembrati, sepolti in fosse in un sito noto come ‘El Willi’, situato nel comune di Casas Grandes: lo riportano i media locali. L’operazione rientra nella ricerca permanente delle persone scomparse nel Paese e indica la gravità del problema delle sparizioni a Chihuahua, uno Stato che negli ultimi anni ha registrato elevati tassi di violenza.